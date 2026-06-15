Ankara Başsavcılığı’na atanan Aykut Çelik’e Çağlayan’da veda

HSK kararnamesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan Aykut Çelik için İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde veda töreni düzenlendi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) 12 Haziran’da yayımladığı kararnameyle yeni görev yeri Ankara olan Çelik’i, İstanbul’daki mesai arkadaşları uğurladı. Törende hem İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez hem de Çelik kısa bir konuşma yaptı.

Törene İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, Komisyon Başkanı Ahmet Önder Kocademir, başsavcı vekilleri, hakimler ve savcılar katıldı.

Aykut Çelik en solda Fatih Dönmez en sağda

“BAŞARILAR DİLİYORUM”

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre; törende konuşan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, Aykut Çelik’in İstanbul’daki görev süresi boyunca önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Dönmez, “Değerli kardeşim Aykut Çelik’i uğurlamak için buradayız. Kendisi yapmış olduğu görev süresi boyunca sunmuş olduğu katkılarla takdirimizi kazanmış mütevazılığıyla, çalışkanlığıyla ön plana çıkmış değerli bir kardeşimizdir. Aynı katkıları yeni görev yeri olan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda da sunacağından eminiz. Uğurlarken biraz duygusalız. Başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

“STAJ YAPTIĞIM ŞEHRE GİDİYORUM”

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan Aykut Çelik de veda konuşmasında İstanbul’da geçirdiği süre boyunca birçok dost edindiğini belirtti.

Çelik şunları ifade etti: