Ankara barajları suya doydu: Kuraklık riski rafa kalktı

Mayıs ayında etkisini artıran kuvvetli yağışlar, Ankara’daki barajlara adeta can suyu oldu. Geçtiğimiz yıl kuraklık endişesiyle gündeme gelen başkentte, bu yıl düzenli ve yoğun yağışların etkisiyle barajlardaki doluluk oranları yükselişini sürdürüyor.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) açıkladığı son veriler, hem toplam su rezervlerinde hem de aktif kullanılabilir su miktarında dikkat çekici bir toparlanma yaşandığını ortaya koydu.

BARAJLARDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Başkentte son günlerde etkili olan sağanak yağışlar, baraj seviyelerine doğrudan yansıdı. 18 Mayıs’ta yüzde 45,86 olarak ölçülen toplam doluluk oranı, 19 Mayıs’ta yüzde 46,04 seviyesine yükseldi. Bugün açıklanan son verilere göre ise doluluk oranı yüzde 46,16’ya çıktı.

Uzmanlar, mayıs ayında art arda gelen yağışların yalnızca kısa süreli bir etki yaratmadığını, aynı zamanda ana rezervleri de güçlü şekilde beslediğini belirtiyor. Mevcut tablo, önümüzdeki günlerde yükseliş eğiliminin devam edebileceğine işaret ediyor.

AKTİF KULLANILABİLİR SU MİKTARINDA GÜÇLÜ ARTIŞ

Şebekeye verilen ve doğrudan kullanılabilir durumda bulunan aktif su miktarında da önemli bir yükseliş yaşanıyor. 18 Mayıs’ta yüzde 39,56 olarak açıklanan aktif doluluk oranı, 19 Mayıs itibarıyla yüzde 39,75’e çıktı. Bugün paylaşılan son verilerde ise bu oran yüzde 39,89 olarak kaydedildi.

Uzmanlara göre aktif su miktarındaki bu artış, yağışların yalnızca yüzeysel bir doluluk oluşturmadığını, barajların temel rezervlerini de ciddi şekilde desteklediğini gösteriyor.

ANKARA BARAJLARI DOLULUK ORANLARI (ASKİ VERİLERİYLE)

ASKİ’nin 20 Mayıs 2026 raporuna göre, Ankara’ya su sağlayan barajlardaki son doluluk

oranları şu şekilde:

Akyar Barajı: %82,27

Çamlıdere Barajı: %40,41

Çubuk 2 Barajı: %71,12

Eğrekkaya Barajı: %80,78

Kargalı Barajı: %100.00

Kavşakkaya Barajı: %68,88

Kesikköprü Barajı: %100

Kurtboğazı Barajı: %32,10

Peçenek Barajı: %27,48

Kargalı ve Kesikköprü Barajı tam kapasiteye ulaşırken, Türkşerefli Barajı'nın doluluk oranı ise yüzde 5,20 olarak ölçüldü.

HAVZALAR SON YILLARIN EN VERİMLİ DÖNEMİNİ YAŞIYOR

2026 yılı, Ankara’nın su kaynakları açısından son yılların en bereketli dönemlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yılın şubat ayında baraj havzalarına yalnızca 15 milyon metreküp su girişi olurken, bu yıl aynı dönemde bu miktar 236 milyon metreküpe ulaştı.

Yağış miktarındaki büyük artışın, kuraklık riskini önemli ölçüde azalttığı değerlendirilirken, uzmanlar su yönetiminde kontrollü planlamanın yine de önemini koruduğunu vurguluyor.

MAYISTA GEÇEN YILIN TOPLAMI ŞİMDİDEN AŞILDI

Ankara barajlarına mayıs ayında gelen su miktarı, ay tamamlanmadan geçen yılın toplam seviyesini geride bıraktı. 2025 yılının mayıs ayında barajlara toplam 34,8 milyon metreküp su girişi gerçekleşirken, 2026’nın yalnızca ilk 20 gününde bu miktar 80 milyon 699 bin 264 metreküpe ulaştı.

Ortaya çıkan tablo, başkentte su rezervleri açısından son yılların en güçlü toparlanma dönemlerinden birinin yaşandığını gözler önüne seriyor.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Baraj doluluk oranı, bir barajda bulunan suyun toplam depolama kapasitesine göre ne

seviyede olduğunu gösteren temel bir ölçüttür. Çoğunlukla yüzde (%) ile ifade edilir ve

mevcut su rezervinin ne kadarının dolu olduğunu ortaya koyar. Bu veri, su kaynaklarının genel durumunu izlemek açısından düzenli olarak takip edilir. İçme suyu sağlanması, tarımsal faaliyetler ve hidroelektrik üretim gibi alanlarda planlama yapılmasına katkı sağlar.

Doluluk oranındaki artış ya da azalışlar, su yönetimi açısından önemli sinyaller verir ve olası risklerin önceden değerlendirilmesine imkan tanır.