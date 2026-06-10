ANAP'a mutlak butlan davasının altından tanıdık isim çıktı

CHP’nin kurultayına yönelik "mutlak butlan" tartışmaları sürerken, benzer bir yargı darbesi de Anavatan Partisi’ne (ANAP) geldi. Partinin 24 Aralık 2023 tarihinde yapılan büyük kongresi, Genel Başkan Yardımcısı Sedat Kapıdağ’ın usulsüzlük iddialarıyla açtığı dava sonucunda Ankara 47. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Kamuoyunda 'CHP'ye yönelik operasyon algısını kırmak için bu karar alındı' yorumları yapılırken Sedat Kapıdağ'ın mutlak butlan kararıyla CHP'ye dönen Kemal Kılıçdaroğlu'na İBB'yi şikayet ettiği görüşmesi ve İBB davasındaki ilk şikayetçisi olması da akıllara geldi.

ANAP'A MUTLAK BUTLAN DAVASININ ALTINDAN TANIDIK İSİM ÇIKTI

Anavatan Partisi'nin 24 Aralık 2023'te yapılan büyük kongresine sahte imza iddiasıyla dava açıp iptal kararı aldırarak siyaset gündemine oturan Genel Başkan Yardımcısı Sedat Kapıdağ’ın, sadece ANAP içinde değil, CHP ve İBB çevrelerinde de fırtınalar koparan dosyaların aktörü çıktı.

Sedat Kapıdağ, 2021 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na İBB, Kültür A.Ş. ve Medya A.Ş. hakkında iddialar içeren şikayette bulundu. İşleme alınması üç yıl süren şikayet dilekçesinde Kapıdağ; Beşiktaş'taki şirketine ait reklam panolarının zabıtayla haksız söküldüğünü, buna karşın Mecidiyeköy-Gayrettepe hattındaki alanların ecrimisille başkalarına kullandırıldığını öne sürdü. İhalelerin pazarlık usulüyle ihalesiz dağıtıldığını iddia eden Kapıdağ, kamu zararı oluştuğunu ileri sürdü.

Hürriyet Gazetesi yazarı Yalçın Bayer, 2022'de kaleme aldığı yazısında Sedat Kapıdağ hakkında kulis bilgisini paylaşmıştı. Bayer, Universal Medya'nın da sahibi olan Kapıdağ'ın haksızlığa uğradığını belirterek reklam panosu konusunu Kemal Kılıçdaroğlu’na kadar ilettiğini ve hatta kendisiyle bizzat görüştüğünü aktarmıştı. Yazıda, reklam panoları şikayetinden Kılıçdaroğlu’nun ciddi şekilde rahatsız olduğu ve duruma müdahale edeceği belirtilmişti.

Ekrem İmamoğlu, mahkemede "Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim" diyerek suçlamayı reddederken Murat Ongun reklam panosu anlaşmalarının AKP döneminde olduğu şekliyle sürdüğünü ifade ederek "Tanığın ismi bana bildirilmediği için hangi husumetle yapılmış bir iftira olduğunu söyleyemiyorum. İddialarının hepsi gerçek dışı ve yalandır." dedi.

PARTİSİNDEN "HAİN" ÇIKIŞI

Kılıçdaroğlu ile olan bu yakın dirsek temasına ve iddialarına rağmen Anavatan Partisi çatısı altında siyaset yapan Sedat Kapıdağ, oğlu Uğurcan Kapıdağ’ı da partiye aldı. Turgut Özal için düzenlenen anıt müze yemeğinde Ahmet Özal’ın masasında yer alacak kadar yönetimle içli dışlı olan Kapıdağ, 7 Ocak 2024'teki 4. Olağan Büyük Kongre’de MYK’ya girerek Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirildi.

Ancak kongre usulsüzlüklerini yargıya taşımasının ardından parti içinde istenmeyen adam ilan edildi. Resmi internet sitesinde artık ismi yer almayan Kapıdağ için ANAP Pendik İlçe Başkanı Fatih Korkusuz, 9 Temmuz 2024'te sosyal medyadan şu zehir zemberek açıklamayı yaptı:

"Genel merkez kongresinde bazı kesitler ve Genel Başkanımızın konuşma metni… Birde bakın MYK listelerinin başında kim var? (Namı Hain Sedat Kapıdağ) Bu zat ne kadar hevesliymiş ki içimize sızıp arıza yapma yeltenmiş! Neredeyse listenin başına kendisini yazdıracak (mış). Maskesi düştü ve daha beteri içindeki fesatlık birkaç şakşakçıya da bulaşmış. (Sedat Kapıdağ ve avarelerini fişlemeye devam edeceğiz.)"