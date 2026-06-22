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Halk TV Türkiye Anaokulunda çocukları çubukla dövdü! Görüntüler ortaya çıktı

Anaokulunda çocukları çubukla dövdü! Görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Bayrampaşa'da bir anaokulunda çocukları darbettiği belirtilen 60 yaşındaki A.B. gözaltına alındı. A.B.'nin çocuklara çubukla vurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Elde edilen bilgilere göre, olay 16 Haziran Salı, 17 Haziran Çarşamba ve 19 Haziran Cuma günlerinde meydana geldi.

Anaokulunda çocukları çubukla dövdü! Görüntüler ortaya çıktı - Resim : 1

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ÇOCUKLARI ELİNDEKİ ÇUBUKLA DÖVDÜ

İddiaya göre Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi'nde bulunan yabancı bir özel anaokulunda çalışan A.B. isimli kadının öğle uykusunu yaptırmaya çalıştığı çocukları elindeki çubukla darbettiği belirtildi.

Anaokulunda çocukları çubukla dövdü! Görüntüler ortaya çıktı - Resim : 3

Aynı çalışanın yemekhanede bulundukları sırada çocuklara kötü davranarak darbettiği de öne sürüldü.

Anaokulunda çocukları çubukla dövdü! Görüntüler ortaya çıktı - Resim : 4

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O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Şikayet üzerine yapılan çalışmada güvenlik kameraları incelendi. A.B., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Anaokulunda çocukları çubukla dövdü! Görüntüler ortaya çıktı - Resim : 6

Diğer yandan A.B.'nin çocukları elindeki çubukla vurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.(DHA)

Anaokulunda çocukları çubukla dövdü! Görüntüler ortaya çıktı - Resim : 7

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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