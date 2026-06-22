Anaokulunda çocukları çubukla dövdü! Görüntüler ortaya çıktı
İstanbul Bayrampaşa'da bir anaokulunda çocukları darbettiği belirtilen 60 yaşındaki A.B. gözaltına alındı. A.B.'nin çocuklara çubukla vurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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Elde edilen bilgilere göre, olay 16 Haziran Salı, 17 Haziran Çarşamba ve 19 Haziran Cuma günlerinde meydana geldi.
ÇOCUKLARI ELİNDEKİ ÇUBUKLA DÖVDÜ
İddiaya göre Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi'nde bulunan yabancı bir özel anaokulunda çalışan A.B. isimli kadının öğle uykusunu yaptırmaya çalıştığı çocukları elindeki çubukla darbettiği belirtildi.
Aynı çalışanın yemekhanede bulundukları sırada çocuklara kötü davranarak darbettiği de öne sürüldü.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Şikayet üzerine yapılan çalışmada güvenlik kameraları incelendi. A.B., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Diğer yandan A.B.'nin çocukları elindeki çubukla vurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.(DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi