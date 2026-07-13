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Halk TV Türkiye Amik Ovası’nın ballı lezzeti tezgaha çıkıyor: Tarlada kilosu 22 lira oldu!

Amik Ovası’nın ballı lezzeti tezgaha çıkıyor: Tarlada kilosu 22 lira oldu!

Hatay’ın Amik Ovası'nda eşsiz aromasıyla bilinen Kırıkhan kavununun hasadı başladı. Yağışlar nedeniyle geciken sezonda dekar başına 5 tona yakın verim alan üretici Ahmet Urak ile tüccar Hasan Bağlar, tarlada 22-24 liradan giden fiyatlardan memnun.

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Amik Ovası’nın ballı lezzeti tezgaha çıkıyor: Tarlada kilosu 22 lira oldu!

Hatay'ın Amik Ovası'nda tadı ve aromasıyla bilinen Kırıkhan kavununun hasadı başladı. İlk ürünler tarlada kilosu 22-24 TL'den alıcı bulurken, kavunlar İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Amik Ovası'nın bereketli topraklarında yaklaşık bin dekar alanda yetiştirilen Kırıkhan kavunu bu sezon tezgaha çıkmaya başladı. Sarı rengi, yoğun aroması ve lezzetiyle bilinen kavunlar, tarlada toplanıp özel kasalara yerleştirildikten sonra kamyonlarla yola çıkıyor.

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YAĞIŞLAR HASADI GECİKTİRDİ AMA VERİMİ KIRMADI

Üretici Ahmet Urak, bu yıl aşırı yağışların hasadı 15-20 gün geciktirdiğini ancak verimi olumsuz etkilemediğini belirtiyor. Urak, "Kırıkhan Amik Ovası'ndaki kavunun durumu çok iyi. Dekar başına 3-5 ton ürün elde ediyoruz. Buranın iklimi ve havası uygun olduğu için kavunun aroması ve tadı güzel" diyor.

Amik Ovası’nın ballı lezzeti tezgaha çıkıyor: Tarlada kilosu 22 lira oldu! - Resim : 2

TARLADAN İSTANBUL'A MALİYET ARTIYOR

Tüccar Hasan Bağlar, tarla fiyatının 22 ile 24 TL arasında şekillendiğini ve fiyatların geçen yıla oranla iyi olduğunu söylüyor. Ancak ürün İstanbul'a ulaştığında kiloya 12-13 TL kasa, işçilik ve vergi maliyeti ekleniyor.

Bağlar, yağışların rekoltede kısmi düşüşe yol açtığına dikkat çekiyor: "Normalde dekar başına 6 tona kadar çıkıyordu ama bu sefer 3-5 ton ürün alındı."

Amik Ovası’nın ballı lezzeti tezgaha çıkıyor: Tarlada kilosu 22 lira oldu! - Resim : 3

Kırıkhan kavununun lezzetiyle diğer çeşitlerden net biçimde ayrıştığını vurgulayan Bağlar, "Kırıkhan kavunu dediğiniz zaman lezzetiyle diğer kavunlardan ayrışır. Çiftçi fiyatlardan memnun" diyor.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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