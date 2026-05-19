Amerikalı Jackson kardeşler, 'İzmirli emlak kralı' Kasım Pırlant'ın çocukları çıktı

ABD’de garsonlukla başlayıp Türkiye’de alışveriş merkezleri zinciri kuran iş insanı Kasım Pırlant’ın ölümünün ardından, Şikago’da yaşayan Jackson kardeşlerin açtığı babalık davası kesinleşti. Yargıtay, iki kardeşin Kasım Pırlant’ın öz çocukları olduğunu onayan yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu.

GARSONLUKTAN AVM İMPARATORLUĞUNA

Kasım Pırlant’ın film şeritlerini aratmayan hayat hikayesi, 1973 yılında ABD’nin Şikago kentinde bir eğlence mekanında garsonluk yaparak başladı. Kısa sürede iş dünyasında basamakları tırmanan Pırlant, önce bir restoran satın aldı, ardından 1978'de gayrimenkul sektörüne adım attı.

1985 yılında Türkiye’ye döndüğünde tam 9 alışveriş sahibiydi. 2005 yılından itibaren İzmir’de hayata geçirdiği milyonlarca liralık yatırımlarla ekonomi dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. "İzmirli emlak kralı" olarak anılmaya başlandı.

TÜRKİYE'YE GELDİLER

Şikago’da büyüyen Henry Kevin Jackson ve Candice Jackson kardeşler, 1999 yılında kaybettikleri anneleri Carolyn Jackson’ın kendilerine söylediği "Babanız bizi terk etti, Yunanistan’da gemicilik yapıyor" sözlerinin peşine düştü.

Annelerinin geçmişini araştırmak için yıllar önce çalıştığı "Şikago Club" adlı mekana giden kardeşler, burada aldıkları bilgiyle şoke oldu. Kulüp çalışanları, ikizlerin babasının aynı mekanda anneleriyle birlikte çalışan Kasım Pırlant olduğunu açıkladı. İnternet üzerinden yaptıkları araştırmayla babalarının İzmir’de yaşayan ünlü bir iş insanı olduğunu öğrenen Jackson kardeşler, vakit kaybetmeden Türkiye’ye geldi.

DNA SONUÇLANDI

İzmir’de Kasım Pırlant ile iki kez bir araya gelen ancak hukuki olarak nüfusa kaydedilmeyi başaramayan kardeşler, 2018 yılında yargı yoluna başvurdu. Dava süreci devam ederken, Kasım Pırlant 2023 yılında hayatını kaybetti.

Mahkeme kararıyla yapılan DNA testinde, Jackson kardeşlerin yüzde 99,9 oranında Pırlant’ın biyolojik çocukları olduğu kanıtlandı. İzmir 13’üncü Aile Mahkemesi, aynı yıl verdiği kararla Candice ve Kevin Henry Jackson’ın, Kasım Pırlant’ın nüfusuna tescil edilmesine hükmetti.

Yerel mahkemenin babalık kararına karşı yapılan itirazlar, dosyayı Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi'ne taşıdı. Üst mahkeme, sunulan delilleri, DNA raporlarını ve yargılama sürecini inceleyerek yerel mahkemenin kararını usul ve yasaya uygun bularak onadı. Temyiz itirazları reddedilirken, Jackson kardeşlerin babalık bağı hukuken kesinleşmiş oldu.

MİRAS DAVASI DEVAM EDİYOR

Babalık davasını kazanan Jackson kardeşlerin, Kasım Pırlant’ın bıraktığı vasiyetnamenin iptali ve holdinge ait AVM'lerin satışının durdurulmasına yönelik açtığı milyonlarca liralık miras davalarının ise halen sürdüğü bildirildi. (DHA)