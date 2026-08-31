Amedspor taraftarının sayısı belli oldu

KSC ve Rawest Araştırma tarafından Türkiye’nin 19 ilinde 1.471 Kürt seçmenle yapılan araştırma, Amedspor’a yönelik taraftarlığın son dört yıldaki değişimine ilişkin dikkat çeken veriler ortaya koydu. Araştırmaya göre, yetişkin Kürtler arasında Amedspor’u destekleyenlerin sayısı yaklaşık 1 milyondan 4 milyona yükseldi.

KÜRTLERİN YÜZDE 32'Sİ DESTEKLİYOR

Araştırmada katılımcıların yüzde 9’u Amedspor’u tuttuğu ilk takım olarak belirtirken, yüzde 23’ü kulübü ikinci takımı olarak gösterdi. Böylece Amedspor’u ilk ya da ikinci takım olarak destekleyenlerin toplam oranı yüzde 32’ye ulaştı.

AMEDSPOR'U DESTEKLEYENLERİN SAYISI 4 MİLYON

Türkiye genelinde 18 yaş ve üzeri Kürt nüfusun yaklaşık 12,5 milyon olduğu belirtilen araştırmada, bu grubun yaklaşık dörtte birinin herhangi bir futbol takımını desteklemediği ifade edildi. Amedspor’u ilk veya ikinci takımı olarak gören yetişkin Kürtlerin sayısının ise yaklaşık 4 milyon olduğu kaydedildi.

ARDINDAN GALATASARAY GELİYOR

Araştırmada katılımcılara çeşitli kulüplere ne ölçüde yakınlık hissettikleri de soruldu. Amedspor, 10 üzerinden 5,9 puanla listenin ilk sırasında yer aldı. Amedspor’u 4,4 puanla Galatasaray, 4,1 puanla Batman Petrolspor takip etti.

KATILIMCILARIN ÇOĞU AMEDSPOR'U KİMLİKLE İLİŞKİLENDİRİYOR

Araştırmada Amedspor’un nasıl tanımlandığı da ele alındı. Katılımcıların yüzde 24’ü kulübü yalnızca bir futbol takımı olarak gördüğünü belirtti.

Katılımcıların yüzde 38’i Amedspor’u futbol takımından çok kimliğin temsilcisi olarak değerlendirirken, yüzde 38’lik başka bir grup kulübü hem futbol takımı hem de kimliğin taşıyıcısı olarak tanımladı.

Amedspor hakkındaki kanaatlerin genel olarak olumlu ve nötr arasında dağıldığı araştırmada, kulübe yönelik olumsuz görüş bildirenlerin oranı yüzde 5 olarak ölçüldü. Olumlu görüş bildirenlerin gerekçelerinde ise kimlik ve aidiyet, sportif başarı gibi nedenlerin önünde yer aldı.

MİLLİ TAKIM İLE AMEDSPOR ARASINDA FARKLI TERCİHLER

Araştırmaya göre yetişkin Kürtlerin üçte ikiye yakını milli maçlarda Türkiye’yi desteklediğini belirtirken, yüzde 18’i Türkiye’nin rakibini tuttuğunu söyledi.

Amedspor ile katılımcının yaşadığı kentin takımı karşı karşıya geldiğinde ise yüzde 25’lik kesim Amedspor’un kazanmasını istediğini belirtti. Şehrinin takımını destekleyenlerin oranı yüzde 39 olarak ölçüldü.

FUTBOLUN İFADE ALANI OLDUĞUNU DÜŞÜNENLERİN ORANI YÜZDE 60

Katılımcıların yüzde 60’ı futbolun Kürt toplumuna bir ifade alanı açtığını düşündüğünü belirtti. Bu oran Amedspor’u destekleyen grupta yüzde 84’e çıkarken, Amedspor’u desteklemeyenlerde yüzde 46 olarak kaydedildi.

Araştırmada bu ayrışmanın siyasi tercihten ziyade takıma yakınlık üzerinden şekillendiği, bölge ile batı arasındaki farkın ise sınırlı kaldığı belirtildi.