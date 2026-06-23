Amedspor bayrağına polis koruması

TFF 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan Amedspor'un bayrağı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı. Bayrağın asılmasının ardından bölgede polis ekipleri görevlendirildi. Emniyet güçleri, Amedspor bayrağının olası bir müdahaleyle indirilmesini engellemek için köprü çevresinde gece boyunca nöbet tuttu.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN OLUMLU YANIT

Sürecin başında Amedspor, İstanbul Boğazı'ndaki köprülerden birine kulüp bayrağının asılması talebiyle resmi başvuru yaptı. Bu başvuruyu değerlendiren Karayolları Genel Müdürlüğü, kulübün talebine olumlu yanıt verdi. Kurum tarafından kulübe gönderilen resmi yazıda, Süper Lig'e yükselme başarısının kutlanması amacıyla bayrağın Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asılması uygun görüldü.

ASKI SÜRESİ İKİ GÜN OLARAK BELİRLENDİ

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kulübe ilettiği yazıda, bayrağın köprüde kalma süresi de netleştirildi. İlgili yazıda, Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenecek bir tarihte kulüp bayrağının iki gün süreyle köprüde kalabileceği ifade edildi.

TRAFİK GÜVENLİĞİ VE KOORDİNASYON ŞARTI

İzin belgesinde uygulamanın teknik detaylarına ve güvenlik önlemlerine yönelik kurallar da yer aldı. Kurum; bayrağın ölçüleri, bağlantı şekli, asılma ve sökülme işlemlerinin ilgili kurumlarla koordinasyon içinde yürütülmesini şart koştu. Ayrıca bu işlemler sırasında gerekli trafik güvenliği tedbirlerinin alınması da zorunlu kılındı.