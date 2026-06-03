Ambulans ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Kars kent merkezinde bir otomobil ile hastaneye hasta bıraktıktan sonra dönüş yoluna geçen ambulansın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3'ü sağlık çalışanı olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Kaza, Yusufpaşa Mahallesi Halitpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. N.N.K. idaresindeki 17 LB 414 plakalı otomobil, Ağrı'dan kente sevkli hasta getirdikten sonra geri dönüş yoluna geçen H.C.A. yönetimindeki 04 DD 112 plakalı ambulansla çarpıştı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE SÜRÜCÜLER YARALANDI

Şiddetli çarpışmanın ardından her iki aracın sürücüsü ile ambulansta görevli olan sağlık personelleri 27 yaşındaki A.A. ve 26 yaşındaki G.K. yaralandı. Kazanın yetkililere bildirilmesiyle birlikte olay yerine polis ve takviye sağlık ekibi yönlendirildi.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Hastanelerden alınan ilk bilgilere göre, yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (AA)