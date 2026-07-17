Amasya'da şüpheli çanta paniği: Fünyeyle patlatıldı, içinden bebek kıyafetleri çıktı

Amasya'da cadde üzerindeki bir bankta bırakılan sahipsiz çanta, bomba şüphesi nedeniyle paniğe neden oldu. Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı çanta, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü şekilde patlatıldı. Çantanın içinden bebek kıyafetleri çıktı.

Olay, Beyazıt Paşa Mahallesi Elçibey Caddesi'nde meydana geldi. Bankta bırakılan çantayı fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

KİMSE BEBEK KIYAFETİ BEKLEMİYORDU

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan ekipler, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak bomba imha uzmanını çağırdı. Özel koruyucu kıyafetlerini giyen uzman ekip, yaptığı incelemenin ardından şüpheli çantayı fünyeyle kontrollü şekilde patlattı.

Patlamanın ardından yapılan kontrolde çantanın içinden bebek kıyafetleri çıktı. Olayın ardından çevrede alınan güvenlik önlemleri kaldırılırken, trafik normale döndü. (DHA)