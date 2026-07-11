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Halk TV Türkiye Amasya'da felaketin eşiğinden dönüldü: 6’sı çocuk 16 kişi hastaneye kaldırıldı

Amasya'da felaketin eşiğinden dönüldü: 6’sı çocuk 16 kişi hastaneye kaldırıldı

Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün tarlaya devrilmesiyle faciadan dönüldü. Kazada 6'sı çocuk olmak üzere 16 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Amasya'da felaketin eşiğinden dönüldü: 6’sı çocuk 16 kişi hastaneye kaldırıldı

Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak tarlaya devrilmesi sonucu 6'sı çocuk 16 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

AMASYA'DA FELAKETİN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 6'sı çocuk 16 kişi yaralandı.

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Kaza, sabah saat 06.00 sıralarında merkeze bağlı Tuzsuz Köyü yolunda meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan F.G. yönetimindeki minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya devrildi.

6’SI ÇOCUK 16 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada minibüste bulunan 16 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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6'sı çocuk tüm yaralılar tedavi altına alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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