Amasya'da feci kaza: 7 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Havza istikametinden Merzifon yönüne gitmekte olan S.A. yönetimindeki 41 NT 230 plakalı otomobil, trafik ekiplerinin uygulama yaptığı bölgede aynı yönde ilerleyen M.Y. idaresindeki 28 ACN 858 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araç, kontrolden çıkarak takla atmaya başladı.

TAKLA ATAN OTOMOBİL POLİS ARACINA ÇARPTI

Takla atan otomobil, uygulama noktası önünde park halinde bekleyen resmi polis ekip aracının ön kısmına çarparak durabildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

7 YAŞINDAKİ FATMA ZEHRA AHA HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobilde bulunan 7 yaşındaki Fatma Zehra Aha ile araçtaki S.A., Ç.V.A. ve 9 yaşındaki E.E.A. yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Fatma Zehra Aha, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Diğer üç yaralının tedavilerinin ise hastanede devam ettiği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı. Kamyon sürücüsü ve otomobil sürücüsünün ifadeleri doğrultusunda olayın oluş şekli aydınlatılmaya çalışılıyor.

(DHA)