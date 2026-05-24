Amasya'da 5 katlı binanın istinat duvarı çöktü
Amasya’da etkili olan yağış sonrası 5 katlı bir binanın istinat duvarı çöktü. Olay sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, çevrede güvenlik önlemi alındı.
Olay, Şeyhcui Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın istinat duvarı yağış nedeniyle alt tarafta bulunan bahçeye yıkıldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik şeridi oluşturarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.
Olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmazken, belediye ekiplerinin binada inceleme gerçekleştireceği öğrenildi. (AA)
