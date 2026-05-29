Amasya Gümüşhacıköy halkından madene karşı yürüyüş: 'Dereler özgür aksın'

Gümüşhacıköy Çevre Platformu liderliğinde, Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesindeki maden sahalarının doğaya ve su kaynaklarına verebileceği zararlara dikkat çekmek amacıyla bir yürüyüş düzenlendi. Kitlesel katılımla yapılan protestoya yerel yöneticiler, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş destek verdi.

ÖĞRETMENEVİNDEN CUMHURİYET MEYDANI'NA YÜRÜNDÜ

Maden projelerine karşı tepkilerini dile getirmek isteyen vatandaşlar, Öğretmenevi önünde bir araya geldi. Ellerindeki pankartlarla doğanın ve su kaynaklarının korunması yönünde çağrılar yapan kalabalık, Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü.

EYLEMDEN YÜKSELEN SES: "DERELER ÖZGÜR AKSIN"

Eylemde "Dereler özgür aksın, dereler yaşasın", "Mantar ocaklarının yerine maden ocakları istemiyoruz" ve "Bu topraklar bizim bu gelecek bizim" yazılı pankartlar taşındı. Vatandaşlar bu dövizlerle topraklarına, su kaynaklarına ve geleceklerine sahip çıkacaklarını bir kez daha haykırdı.

Maden sahalarının İmirler Barajı’nı besleyen dereleri, içme suyu kaynaklarını, köy yerleşimlerini, meraları ve ormanları kapsadığına dikkat çeken kitle, doğaya verilecek zararlara karşı net bir duruş sergileyerek endişelerini güçlü bir şekilde dile getirdi.

SİYASİ İSİMLER VE BELEDİYE BAŞKANLARI DESTEK VERDİ

Merzifon Bilgi Gazetesi'nin haberine göre, düzenlenen çevre yürüyüşüne bölgedeki pek çok siyasi isim katılım sağladı. Destek verenler arasında; CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, CHP Amasya İl Başkanı İlker Küp, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol, CHP Merzifon İlçe Başkanı Hasan Caba, 24. Dönem CHP Amasya Milletvekili Ramis Topal ile CHP’li il ve ilçe yöneticileri yer aldı.

Yürüyüşün son durak noktası olan Cumhuriyet Meydanı’nda bir program gerçekleştirildi. Meydanda toplanan kalabalığa, Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol ile Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı hitap ederek çevre mücadelesine ilişkin konuşmalar yaptı.

"BU HAKLI MÜCADELENİN HER ZAMAN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı yaptığı konuşmada, bölge halkının yaşam

alanlarını koruma konusunda kararlı olduğunu ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

Gümüşhacıköy halkı toprağına, taşına, havasına ve suyuna sahip çıkmaya devam ediyor. Doğamızı, yaşam alanlarımızı ve geleceğimizi korumak adına verilen bu haklı mücadelenin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.

Çevre ve yaşam hakkının haykırıldığı yürüyüşte halk, maden faaliyetlerinin doğayı katledeceğini vurguladı. Katılımcılar, özellikle su kaynaklarının korunmasının hayati bir ölüm-kalım meselesi olduğuna dikkat çekti.