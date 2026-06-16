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Halk TV Türkiye Altunlar Çetesi operasyonunda 33 şüpheli tutuklandı

Altunlar Çetesi operasyonunda 33 şüpheli tutuklandı

Antalya'da Altunlar Çetesi'ne yapılan operasyonda 63 şüpheliden 20'si emniyetteki ifadeleri sonrası serbest bırakıldı. 33 şüpheli ise tutuklandı.

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Altunlar Çetesi operasyonunda 33 şüpheli tutuklandı

Antalya'da silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 33 zanlı tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca kentte "Altunlar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 63 şüpheliden 20'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 43 zanlıdan 8'i de savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı. Şüphelilerden 33'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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NE OLMUŞTU?

"Altunlar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 91 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 63 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin, "silahlı suç örgütü kurmak yönetmek, üyesi olmak", "örgütün faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu ticareti yapmak", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "tehdit", "nitelikli yağma", "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla kasten yaralama" ve "tefecilik" gibi suçlara karıştıkları belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 200 milyon lira değerindeki mal varlığı ile banka hesaplarına el konulmuştu. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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