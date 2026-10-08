24-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek, Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda jüri üyeleri belli oldu.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda; 'Artakalan', 'Bekle Bizi Brüksel', 'Bir Anne Hakkında', 'Cinlerin Düğünü', 'Düğün Şarkıcısı', 'Elisa', 'Hakikatin Ölümü', 'Kadim Mavi', 'Ölü Arının İğnesi', 'Selma', 'Taş ve Tüy' ve 'Tatlı Maya' filmleri yarışacak.

63’üncü kez düzenlenecek film festivalinde Ulusal Uzun Metraj Jüri Başkanlığı görevini altın portakal ödüllü yazar, yönetmen ve yapımcı Derviş Zaim yapacak. Yarışmanın bir diğer jüri üyesi ise ulusal ve uluslararası ödüllü yüzlerce işin kurgusuna ve post prodüksiyon danışmanlığını yapan Aylin Zoi Tinel olacak. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın jüri üyesi Elif Demoğlu ise çeşitli yapım şirketleri ve televizyon kanallarında muhabir, kurgucu, yönetmen olarak görev aldı, kısa ve belgesel filmler yaptı.

MERYEM UZERLİ VE FATİH ARTMAN JÜRİDE YER ALDI

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın jüri üyelerinden biri de 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Meryem Uzerli oldu. Bir diğer jüri üyesi ise Fatih Artman.

Bugüne kadar pek çok dizi ve filmde rol alan Artman, 'Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok' filmindeki performansıyla 24’üncü Uluslararası Adana Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın jüri üyesi Sırma Bradley, uzun metrajlı filmler, televizyon dizileri, reklam filmleri, müzik videoları ve sahne yapımları dahil olmak üzere yüzlerce yerli ve uluslararası projede sanat yönetmeni ve yapım tasarımcısı olarak görev aldı.

Diğer jüri üyesi besteci, şarkı yazarı ve yapımcı Rahman Altın, ise kariyeri boyunca film, televizyon, reklam ve sahne projeleri için 5 binden fazla müzik besteledi.

63’üncü Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ödüller 31 Ekim Cumartesi günü verilecek. (DHA)