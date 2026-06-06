Altın alacaklara uyarı: Sosyal medyadaki tuzak ilanlara dikkat!

İstanbul Kuyumcular Odası Denetim Kurulu Başkanı Aykut Erhan, sosyal medya üzerinden yapılan altın ve mücevher satışlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Samsun Exclusive Jewellery Show Kuyumculuk Fuarı’nda konuşan Erhan, özellikle piyasa değerinin çok altında fiyatlarla sunulan ürünlere karşı vatandaşların temkinli olması gerektiğini söyledi.

Son dönemde sosyal medya platformlarında sıkça karşılaşılan “mağaza fiyatının yarısına altın” şeklindeki paylaşımların tüketicileri yanıltabildiğini belirten Erhan, etik kurallara aykırı tanıtımların sektörde ciddi sorunlara yol açtığını ifade etti.

Bu tür hesapların takip edildiğini ve gerekli çalışmaların sürdüğünü dile getiren Erhan, denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Haksız rekabetin yanı sıra kayıt dışı satışların da sektör için büyük bir problem oluşturduğunu söyleyen Erhan, vatandaşların maddi kayıplar yaşamaması için daha etkin kontrol çağrısında bulundu.

"AŞIRI İNDİRİM VAATLERİ GERÇEK DEĞİL"

Sosyal medya fenomenleri aracılığıyla yapılan reklamların da tüketiciler üzerinde yanıltıcı etki oluşturabildiğine dikkat çeken Erhan, bazı satıcıların düşük fiyat algısı yaratarak güven kazanmaya çalıştığını belirtti. Kuyumculuğun güvene dayalı bir meslek olduğunu vurgulayan Erhan, sektörün geleneksel “sarraf” anlayışından uzaklaşmaması gerektiğini söyledi.

Vatandaşlara alışverişlerinde dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulunan Erhan, fiziksel mağazası bulunan ve uzun yıllardır hizmet veren işletmelerin müşteri memnuniyetini korumak zorunda olduğunu ifade etti. Sosyal medya üzerinden üretici veya imalatçı görüntüsü verilerek yapılan aşırı indirimli satış vaatlerinin gerçeği yansıtmayabileceğini belirten Erhan, tüketicilerin güvendikleri kuyumcuları tercih etmelerinin önem taşıdığını dile getirdi.

Erhan, “Piyasa fiyatlarının çok altında sunulan teklifler karşısında vatandaşlarımızın sorgulayıcı olması gerekiyor. Sosyal medyada oluşturulan algılara değil, güvenilir ve bilinen işletmelere yönelmelerini tavsiye ediyoruz” dedi. (AA)