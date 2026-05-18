Almanya'daki kanlı restoran cinayetinin zanlısı Türkiye'de yakalandı! Aylarca sahte kimlikle saklandı

Almanya’nın Hamburg kentinde aylar önce işlenen kanlı restoran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Alman güvenlik birimlerinin uzun süredir peşinde olduğu Tamer Hasan Ali B.’nin Türkiye’de yakalandığı ortaya çıktı. Hakkında uluslararası düzeyde arama kararı bulunan zanlının, sahte kimlik kullanarak izini kaybettirmeye çalıştığı iddia edildi.

Hamburg polisi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye’de gözaltına alınan şüpheli, Türk vatandaşı olduğunu beyan ederek Almanya’ya gönderilmesine itiraz etti. Bu nedenle zanlının iade edilip edilmeyeceği ve yargı sürecinin hangi ülkede devam edeceği önümüzdeki günlerde mahkemelerin vereceği kararla netleşecek.

AİLEYİ TEHDİT EDİYORDU

Cinayetin kurbanı olan 41 yaşındaki Murtaza S., Hamburg’daki Hammer Sokağı üzerinde faaliyet gösteren Sepideh adlı İran restoranının sahibiydi. İki çocuk babası işletmeci, Şubat 2026’da iş yerinin arka bölümünde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Restoran çalışanları tarafından hızla hastaneye ulaştırılan Murtaza S.’nin özel bir araçla Asklepios Kliniği’ne götürüldüğü öğrenildi. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Soruşturma dosyasına göre zanlı ile restoran sahibi arasında daha önceden gerginlik yaşanıyordu. Ailenin iddiasına göre Tamer Hasan Ali B., olaydan aylar önce restoranda taşkınlık çıkardı ve bu nedenle mekâna giriş yasağı aldı. Bu gelişmenin ardından aile üyelerine yönelik yoğun telefon aramaları, baskı ve tehditlerin başladığı öne sürüldü.

RESTORANIN ARKA KISMINA ÇAĞIRDI

Olay günü restorana yeniden gelen zanlının doğrudan Murtaza S.’ye yöneldiği ve “Seninle konuşmam gerekiyor” diyerek onu dışarı çağırdığı belirtildi. İkilinin restoranın arka kısmına geçmesinin ardından kısa süre içinde tartışma çıktığı, tartışmanın ise kanlı saldırıya dönüştüğü ifade edildi.

Görgü tanıkları, arka taraftan gelen bağrışmalar üzerine çalışanların olay yerine koştuğunu aktardı. Ağır yaralı halde bulunan restoran sahibinin dakikalar içinde hastaneye kaldırıldığı ancak yaşam savaşını kaybettiği bildirildi.

Cinayetin ardından ortadan kaybolan zanlının aylar boyunca farklı kimliklerle saklandığı iddia edilirken, Türk güvenlik güçlerinin operasyonuyla yakalandığı öğrenildi. Alman makamları şimdi zanlının Hamburg’da yargılanabilmesi için Türkiye’den iade sürecinin hızlandırılmasını talep ediyor.