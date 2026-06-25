Almanya'da Atatürk'ü hedef alan skandal opera hazırlığı! İmza kampanyası başlatıldı

Almanya'nın Stuttgart kentinde 10 Nisan 2027 tarihinde prömiyer yapması planlanan "Mustafa Kemal Efsanesi" adlı opera eseri, taşıdığı asılsız iddialar ve haksız ithamlar nedeniyle Türkiye'de büyük bir infiale yol açtı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasına ve tarihi gerçeklere gölge düşürmeyi hedefleyen bu etkinliğe karşı bazı sivil toplum kuruluşları harekete geçti ve eserin derhal iptal edilmesi talebiyle başkent Ankara'da bir imza kampanyası başlattı.

BAŞKENTTE İPTAL SEFERBERLİĞİ BAŞLATILDI

Stuttgart Devlet Operası tarafından sahnelenmesi planlanan eserle ilgili tartışmalar Türkiye'ye de yansıdı. Cumhuriyet Kadınları Derneği üyeleri ve duyarlı vatandaşlar, Ankara Kızılay'da kurulan stantta imza vererek bu skandal etkinliğin bir an önce durdurulması için dünyaya çağrıda bulundu.

"ATATÜRK'E YÖNELİK KULLANILAN İFADELER KABUL EDİLEMEZ"

Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Tülin Oygür, RRN'ye yaptığı açıklamada, eserin tanıtım metinlerinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik kullanılan ifadelerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Oygür, Stuttgart Devlet Operası'nın siyasi bir tartışmanın parçası haline getirildiğini savunarak, kampanyanın sürdürüleceğini ifade etti.

ÇOK SAYIDA DUYARLI VATANDAŞ İMZA ATTI

Kızılay'da gün boyunca devam eden imza kampanyasına çok sayıda vatandaş katıldı. Kampanya kapsamında toplanan imzaların ilgili kurumlara iletilmesinin planlandığı bildirildi.

TARİHİ ÇARPITMA GİRİŞİMİ TARTIŞMA YARATTI

Stuttgart Devlet Operası'nın tanıtım metinlerinde, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bazı tarihsel ve siyasi tartışmalar çerçevesinde ele alınacağı belirtilirken, "şiddet", "otoriterlik", "tarihsel suçlar" kavramlarının yer alacağı ve Ermeniler, Rumlar ve Kürtlerle ilgili tarihsel olayların da eserde yer alacağı ifade edildi.

OPERA 4 DİLDE SESLENDİRİLECEK

Operanın Türkçe, Almanca, Ermenice ve Kürtçe dillerinde sahneleneceği açıklandı. 10 Nisan 2027 tarihinde prömiyeri yapılması planlanan eserin yönetmenliğini Türk asıllı Alman sanatçı Ersan Mondtag üstleniyor. Eserin müzikal yönetimi ve bestesi Bassem Akiki'ye, librettosu ise Olga Bach'a ait. (ANKA)