Alman Patriot füzeleri Türkiye'ye konuşlandırılacak: NATO Amerikan birliğinin yerine çekiyor

Almanya, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) bünyesindeki rotasyon planlaması doğrultusunda Türkiye’nin hava savunmasına destek vermek amacıyla Patriot sistemlerini bölgeye sevk ediyor.

Berlin Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi duyuruda, bir süredir Türkiye’de görev yapan ABD birliklerinin yerini Alman kuvvetlerinin alacağı ve bu kapsamda yaklaşık 150 askerin görevlendirileceği belirtildi.

ALMAN PATRİOT FÜZELERİ TÜRKİYE'YE KONUŞLANDIRILACAK

Almanya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Husum kentinde konuşlu birliğe bağlı yaklaşık 150 asker, bir Patriot hava savunma sistemiyle birlikte haziran ayı sonunda Türkiye’ye intikal edecek.

Eylül ayına kadar sürecek olan bu görevlendirme kapsamında Alman birlikleri, müttefik savunmasını güçlendirme görevini üstlenecek.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, bu adımın Almanya’nın NATO içindeki sorumluluğunu artırdığının bir göstergesi olduğunu ifade ederek; Türk ve Amerikan kuvvetleriyle yürütülen koordinasyonun müttefik dayanışması açısından kritik bir önem taşıdığını vurguladı.

NATO AMERİKAN BİRLİĞİNİN YERİNE ÇEKİYOR

AFP’nin haberine göre; bu görevlendirme, halihazırda bölgede bulunan ve görev süresi dolan Amerikan birliğinin yerini alacak bir rotasyon çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

ABD birlikleri, daha önce özellikle İran kaynaklı tehditlere karşı Türkiye’nin hava sahasını korumak amacıyla stratejik noktalarda mevzilenmişti. Çatışma süreci boyunca NATO güçlerinin Türkiye hava sahasına yönelen bazı balistik füzeleri engellediği hatırlatılırken; taktik balistik füzeler, seyir füzeleri ve hava araçlarını etkisiz hale getirme kapasitesine sahip olan Patriot sisteminin bu koruma kalkanının en önemli parçası olduğu kaydedildi.

Almanya’nın daha önce de 2013-2015 yılları arasında Suriye sınırındaki güvenliği sağlamak amacıyla Türkiye’ye benzer bir destek sunduğu biliniyor. Yeni konuşlandırma ile NATO’nun doğu kanadındaki müttefik savunma hattının sürekliliğinin sağlanması hedefleniyor.