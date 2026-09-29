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Halk TV Türkiye Alışverişte yorumlara güvenenler dikkat! Gördüğünüz o 5 yıldızlara aldanmayın

Alışverişte yorumlara güvenenler dikkat! Gördüğünüz o 5 yıldızlara aldanmayın

Reklam Kurulu, e-ticaretteki sahte yorum, beğeni, sepete ekleme ve 5 yıldız manipülasyonuna karşı düğmeye bastı. Tüketiciyi yanıltarak haksız rekabet yaratan çok sayıda internet sitesine erişim engeli kararı verildi. İşte ayrıntılar.

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Alışverişte yorumlara güvenenler dikkat! Gördüğünüz o 5 yıldızlara aldanmayın
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Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, e-ticaret ekosisteminde tüketicilerin kararlarını doğrudan etkileyen manipülatif uygulamaları incelemeye aldı. Yapılan denetimler sonucunda; ürün ve işletmelerin internet üzerindeki görünürlüğünü organik olmayan yollarla artıran sahte yorum, beğeni, takipçi, favoriye ekleme, sepete ekleme ve 5 yıldız hizmeti sağlayan platformlar tespit edildi. Mevzuata aykırı şekilde yapay etkileşim ticareti yapan çok sayıda internet sitesine resmi olarak erişim engeli getirildi.

Alışverişte yorumlara güvenenler dikkat! Gördüğünüz o 5 yıldızlara aldanmayın - Resim : 1

PARAYLA PUAN YÜKSELTME VE RAKİP KARALAMA YÖNTEMLERİ İNCELEMEDE

Sabah'tan Mevlüt Tezel'in haberine göre söz konusu manipülasyonların belirli sosyal medya ajansları ve dijital editörler aracılığıyla organize bir pazar haline geldiği belirlendi. Sistem kapsamında, ücret karşılığında devreye sokulan organik olmayan hesaplar üzerinden ürün ya da işletmelerin takipçi sayıları artırılıyor, izlenme ve beğeni oranları yükseltiliyor ve gerçeği yansıtmayan övgü dolu yorumlar yazdırılıyor.

Alışverişte yorumlara güvenenler dikkat! Gördüğünüz o 5 yıldızlara aldanmayın - Resim : 2

Aynı yöntemin tersine de işletildiği, ödeme karşılığında rakip firmaların puanlarının kasıtlı olarak düşürüldüğü ve haklarında organize şekilde olumsuz yorumlar yapılarak haksız rekabet ortamı oluşturulduğu tespit edildi.

FAVORİYE EKLEME VE OLUMSUZ YORUMLARI GİZLEME HİZMETLERİ DE TAKİPTE

Denetimlerin kapsamı yalnızca sahte yorum ve yıldız puanlarıyla sınırlı kalmadı. E-ticaret platformlarının algoritmalarını yanıltmak amacıyla uygulanan; ürünlerin ücret karşılığı favorilere eklenmesi, yapay olarak sepete atılması ve en önemlisi tüketiciler tarafından yazılan gerçek olumsuz yorumların gizlenmesi ya da görünürlüğünün engellenmesine yönelik sunulan teknik hizmetler de yaptırım kapsamına alındı.

Alışverişte yorumlara güvenenler dikkat! Gördüğünüz o 5 yıldızlara aldanmayın - Resim : 3

OTEL VE RESTORAN TERCİHLERİNDE "YALNIZCA OLUMLU YORUM" DETAYI

Yapay puanlama mekanizmalarının özellikle konaklama ve yeme-içme sektöründe yoğunlaştığı görülüyor. İnternet aramalarında son derece yüksek puanlara ve kusursuz yorumlara sahip gibi görünen otel ya da restoranların, hizmet alan tüketicilerde gerçekte ciddi mağduriyetler ve beklenti uyuşmazlığı yarattığı belirtiliyor.

İnternet alışverişinde yeni dönem başlıyorİnternet alışverişinde yeni dönem başlıyor

Sektörel incelemeler, bir ürün, hizmet veya işletme hakkında istisnasız şekilde sadece olumlu yorumların bulunmasının manipülasyon ihtimalini güçlendirdiğini ve bu tür durumlara şüpheyle yaklaşılması gerektiğini ortaya koyuyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ticaret Bakanlık
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