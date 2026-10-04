Alışveriş husumeti kundaklamayla bitti! 6 araç kül oldu

Olay, gece saatlerinde Antalya'nın Serik ilçesi Yeni Mahalle mevkiinde meydana geldi. Antalya-Alanya D400 kara yolu üzerinde faaliyet gösteren bir oto galerinin önüne elinde benzin bidonuyla gelen S.K., işletmenin önünde park halinde bulunan 6 otomobilin üzerine benzin döktü. Şüpheli, araçları ateşe verdikten hemen sonra olay yerinden uzaklaştı.

6 ARAÇ BİRDEN KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin adrese ulaşarak gerçekleştirdiği müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yapılan incelemede, alevlere teslim olan 6 otomobilin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

'HUSUMET' İDDİASI VE TESLİMİYET

Polis ekipleri kundaklama olayıyla ilgili saha çalışması başlatırken, şüpheli S.K. olayın ardından bizzat Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. S.K. ile iş yeri sahibi arasında daha önceden bir alışveriş nedeniyle husumet bulunduğu öğrenildi. Gözaltındaki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, polisin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.

KUNDAKLAMA ANI KAMERADA

Olay anı iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına da yansıdı. Görüntülerde; şüphelinin elindeki bidondan araçların üzerine benzin boşalttığı, ardından otomobilleri ateşe vererek hızla olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.