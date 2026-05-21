Alican Uludağ tutukluluğunun 90'ıncı gününde ilk kez hâkim karşısına çıkıyor

Sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları nedeniyle 20 Şubat'ta "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" iddiasıyla tutuklanan Alican Uludağ, bugün tutukluluğunun 90'ıncı gününde hâkim karşısına çıkacak. İkameti Ankara'da olan Uludağ hakkında süreci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu başlattı. Hazırlanan iddianame 1 Nisan'da İstanbul 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ancak aynı mahkeme, daha sonra 'yetkisiz olduğunu kabul ederek' dosyanın yetkili Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.

Kararın ardından Ankara'ya gönderilen dosya, nisan ayında Ankara 57'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ne ulaştı. Uludağ'ın avukatları Akın Atalay, Tora Pekin ve Abbas Yalçın, aynı gün mahkemeye dilekçe sunarak gazetecinin tensiple tahliyesini talep etti. Mahkeme, tahliye taleplerini reddederek hazırladığı tensip zaptıyla tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma bugün saat 10.00'da Ankara 57'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Uludağ ise Ankara'daki duruşmaya SEGBİS ile Silivri Cezaevi'nden katılmak zorunda bırakıldı.

"TUTUKLAMA GEREKÇELERİNİN TAMAMI GERÇEK DIŞI"

Duruşma öncesi süreci değerlendiren Uludağ'ın avukatı Abbas Yalçın, dosyanın asıl hâkiminin izinli olduğuna ve davaya başka bir hâkimin bakacağına dikkat çekti. "SEGBİS kararı ile ilgili, dosyanın hâkimi olmadığı için bir karar verilmiş değil" bilgisini veren Yalçın, soruşturmanın başından itibaren yetkisiz bir şekilde İstanbul'da yürütüldüğünü belirtti.

Yalçın, "Ardındansa döndü dolaştı ve iddianamenin düzenlendiği gün İstanbul 26. Asliye Ceza yetkisizlik hususunu teyit etti. İstanbul'da soruşturmayı yürüten savcılığın yetkisiz yaptığı tüm işlemler de hukuka aykırı. İkameti Ankara'da olan birini almak, İstanbul'a getirmek, burada tutuklamak, bunların hepsinin hukuka aykırı olduğu kanıtlandı." dedi.

Tutuklama için sunulan nedenlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Yalçın, "Tutuklama gerekçelerinin tamamı gerçek dışı. Kaçma şüphesi, delil karartma… Ortada karartılacak bir delil yok. Kaçma şüphesi zaten yok. Kapısı çalınarak alınan birinin kaçma şüphesi olduğunu söylemek değil hukuka, gerçeğe aykırı. Gazetecilere gözdağı verilerek ‘Bakın sizi hukuka aykırı olsa da özgürlüğünüzden mahrum bırakırız' deniliyor. Alican'ın kendisi de gözaltına alındığı gün dile getirmişti" ifadelerini kullandı.

MESLEK ÖRGÜTLERİNDEN YÜZ YÜZE YARGILAMA TALEBİ

Alican Uludağ'ın 90 günlük tutukluluğuna karşı basın meslek örgütleri Ankara'da bir araya geldi. Basın Konseyi, DİSK Basın-İş, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Gazeteciler Cemiyeti, KESK Haber-Sen ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) üyeleri dün Ankara Adliyesi önünde ortak bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Uludağ'ın bir an önce serbest bırakılması talep edilirken, gazetecinin duruşmaya SEGBİS ile değil, yüz yüze katılması gerektiği vurgulandı.

81 İLE GİDEN İSİMSİZ E-POSTA VE AĞIR SUÇLAMALAR

Yargı ve emniyet birimlerinin gazetecilerle ilgili mesaisi Alican Uludağ dosyasıyla sınırlı kalmadı. Gazeteci Şule Aydın, kimliği belirsiz bir kişinin 81 ilin emniyet müdürlüğüne aynı anda gönderdiği e-posta ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında emniyete giderek ifade verdi.

Konuyu Cumhuriyet gazetesindeki köşesine taşıyan gazeteci Barış Pehlivan'ın aktardığı bilgilere göre; hiçbir somut delil barındırmayan isimsiz ihbarda Aydın'a 'ajanlık', 'casusluk', 'kara para aklama' ve 'suç örgütü faaliyeti' gibi suçlamalar yöneltildi. İhbarı yapan kişi, e-postada Aydın'ın "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Cumhurbaşkanı'nı, yargı mensuplarını ve Emniyet güçlerini hedef alan aşağılayıcı, alaycı, küçümseyici ve provokatif ifadeler kullandığını" iddia ederek; gazeteci hakkında cumhurbaşkanına hakaret, devletin kurumlarını aşağılama, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve casusluk suçlarından işlem yapılmasını talep etti.