Ali Koç ve Rahmi Koç'tan Devlet Bahçeli'ye ziyaret

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ile Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

MHP'nin sosyal medya hesabından duyurulan ziyarette Rahmi ve Ali Koç'un, Bahçeli'yi Koç Topluluğu'nun 100. yıl etkinliğine davet ettiği belirtildi.

Paylaşımında şunlar yer aldı:

"Koç Holding Şeref Başkanı Sayın Rahmi M. Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ali Y. Koç, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret ederek Koç Topluluğu’nun 100. yılı münasebetiyle düzenlenecek etkinliğe ilişkin davetiyelerini takdim etmişlerdir. Nazik ziyaretleri ve davetleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ederiz."

