Aleyna Çakır'ın ölümünde ağabeyinden dikkat çeken çıkış: Bazı şeyler biliyordu

Ankara'da "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen (21), 3 Haziran 2020 tarihinde evinde ölü bulundu. Genç kadının şüpheli ölümü kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Aleyna Çakır'ın ölümünün ardından intihar iddiaları konuşulsa da incelemeler ve çelişkili ifadeler nedeniyle soruşturma derinleştirildi.

Aleyna Çakır'ın erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Ümitcan Uygun soruşturma kapsamında gözaltına alındı ve serbest bırakıldı. Ümitcan Uygun daha sonra Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü nedeniyle yeniden gözaltına alındı ve tutuklandı. Esra Hankulu davasından 10 yıl hapis cezası alan Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır davasında ise "intihara teşvik ve eziyet" suçlarından yargılanıyor.

ŞOKE EDEN İDDİA

Aleyna Çakır'ın ağabeyi Himmet Esen, Sabah'tan Nazrin Malikova'ya çarpıcı açıklamalarda bulundu. Himmet Esen, kardeşi Aleyna Çakır'ın öldürüldüğüne inandıklarını ifade etti. Esen, "Aile olarak olayın bir cinayet olduğuna inanıyoruz. Sema bazı şeyleri biliyordu ve bunun bedelini canıyla ödedi. Kardeşimi öldürdüler" dedi.