Alevlerin ortasında kalan kadını vatandaşlar kurtardı: O anlar kamerada

Diyarbakır’ın Bismil ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde bulunan 3 katlı bir binanın birinci katındaki dairede öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin ve dumanın yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekipleri binada mahsur kalan vatandaşları tahliye ederek yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Olayda dumandan etkilenen 4 kişiye ilk müdahale ambulanslarda yapıldı. Durumu takip gerektiren 3 kişi, ilk müdahalelerinin ardından tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

KURTARMA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Yangın sırasında dairede mahsur kalan bir kadının kurtarılma anı ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, binanın altında bulunan konteynerin üzerine çıkan iki kişinin, pencereden uzanan kadını aşağı indirerek kurtardığı anlar yer aldı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla başlatılan inceleme devam ediyor. (DHA)