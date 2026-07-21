Alevlerin ortasında can pazarı: Teras korkuluğundan sarkıp kurtarılmayı beklediler

Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın teras katında sabah saat 09.00 sularında bir yangın meydana geldi. Kısa süre içerisinde hızla büyüyen alevler tüm daireyi kaplarken, pencerelerden dışarı taşan yoğun duman ve ateşi fark eden çevre sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletti. Yapılan ihbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

PENCERE DEMİRLERİNDE CAN PAZARI

Yangın sırasında içeride mahsur kalan Ramazan Uz ve Deniz Yılmaz, alevlerin kendilerine yaklaşmasıyla birlikte can havliyle pencereye yöneldi. Dışarı çıkarak pencere korkuluklarına tutunan ve metrelerce yüksekte asılı kalan iki kişi, çaresizce aşağıdan gelecek yardımı bekledi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla ölümle burun buruna gelen Uz ve Yılmaz'a ulaştı. İki gencin kurtarma sepetine alındığı esnada alevlerin şiddetini artırmasıyla birlikte büyük bir gürültüyle patlayan camlar sokağa saçıldı.

DAİRE KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Ramazan Uz ve Deniz Yılmaz, itfaiyenin başarılı operasyonu ile bulundukları noktadan güvenle aşağıya indirildi. Yoğun dumandan etkilendikleri belirlenen iki kişi, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, teras kattaki daire tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olay anına tanık olan mahalle sakinlerinden Ali Dumlupınar, gençlerin son anda kurtarıldığını belirterek, "Ben karşı binadaki 9’uncu katta oturuyorum. Balkona çıktığımda karşı daireden duman çıktığını gördüm. 2 genç alevler üzerine gelince sarktılar aşağıya. Son anda itfaiye yetişip onları indirdi. Büyük gürültüyle her şey patladı, yere döküldü. Biz de çok korktuk. Rüzgarla sıçrayarak diye aşağıya indik" dedi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)