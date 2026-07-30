Alevlerin arasından koşarak çıktı: Tüyleri ve patileri yanan Luna hayata tutundu

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki orman yangınında tüyleri, bıyıkları ve patileri yanan kedi, alevlerin arasından çıkarak kurtarma ekiplerine ulaştı. Kemer'deki veteriner kliniğinde tedavi altına alınan Luna'nın iyileşme süreci yaklaşık 10 gün daha sürecek.

Kumluca'da 50 hektardan fazla ormanlık alanı kül eden yangın, bölgedeki evcil hayvanları da vurdu. Alevlerin içinden çıkmayı başaran "Luna" isimli kedi, vücudunun pek çok yerinde ağır yanıklarla Kemer'deki bir veteriner kliniğinde tedavi altına alındı.

ALEVLERDEN KOŞARAK ÇIKTI

Yangın haberini alır almaz bölgeye hareket eden Kemer Arama Kurtarma ekipleri ve gönüllü veteriner hekimler, yangından etkilenen kaplumbağa, kedi ve köpekleri güvenli alanlara taşıdı. Çalışmalar sırasında alevlerin arasından çıkarak ekiplere ulaşan Luna, derhal kliniğe sevk edildi.

Kedinin uzun tüyleri ve bıyıkları tamamen yanmış, yüzünde, kulaklarında, sırtında ve patilerinde derin yanık izleri oluşmuştu.

TEDAVİSİ 10 GÜN DAHA SÜRECEK

Luna'nın tedavisini üstlenen veteriner hekim Olgun Aslan, 2021 Manavgat yangınının kendilerine ciddi bir tecrübe kazandırdığını belirterek kliniklerini yangından etkilenen tüm hayvanlara açtıklarını söyledi.

Aslan, Luna'nın durumunu şöyle anlattı:

"Yangın bölgesine yakın çok sayıda kedi ve köpek olduğunu öğrendik. Onları güvenli alana taşıdık. Bu sırada uzun tüyleri tamamen yanmış, yüzünde, kulaklarında, patilerinde, sırtında ve vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar bulunan 'Luna' kliniğimize getirildi. Acil müdahalesini yaptık. Tedavisi yaklaşık 10 gün daha sürecek. Yangının içerisinden çıkmayı bir şekilde başarmış. Tüm vücudu ve tüyleri yanmasına rağmen alevlerin arasından çıkarak yardım ekiplerine koşmuş. Bu yaşama azmi, iyileşme sürecine de olumlu katkı sağlayacaktır."

11 KEDİ VE 9 KÖPEK DE KURTARILDI

Aslan, Luna'nın yanı sıra yangın bölgesinden çıkarılan 11 kedi ile 9 köpeğin barınma ihtiyacını karşıladıklarını, ısı çarpması yaşayan bir köpeğin de tedavisini gerçekleştirdiklerini ekledi.

(AA)