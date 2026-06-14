Alevlere teslim olan tekstil fabrikası için tüm ekipler seferber oldu

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin kapsamlı müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karacasu Karaziyaret Mahallesi'nde yer alan Erkenez Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tesise yayıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi.

85 PERSONELLE MÜDAHALE

İtfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alabilmek için bölgede geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yangına yapılan müdahalede 17 itfaiye arazözü,15 su tankı, 85 itfaiye personeli ve çeşitli iş makineleri görev aldı.

Ekiplerin çabaları neticesinde yangın kontrol altına alındı.

İKİ KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Söndürme çalışmaları sırasında bir fabrika işçisi ile bir itfaiye eri yoğun dumandan etkilendi. Bölgede hazır bekleyen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili yangının çıkış nedenini belirleme çalışmaları devam ediyor. (DHA, AA)