Alevler kısa sürede yayıldı: Evde çıkan yangında can verdi
Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bir evde çıkan yangında 77 yaşındaki Fedai Küçükdağ hayatını kaybetti.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde müstakil bir evde yaşayan 77 yaşındaki Fedai Küçükdağ, 4 evi etkileyen yangında hayatını kaybetti.
MUĞLA'DA KORKUTAN YANGIN
İlçeye bağlı Düğerek Mahallesi Funda Sokak üzerindeki müstakil evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Civardakilerin ihbarı üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile orman, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ALEVLER 4 EVİN ÇATISINA SIÇRADI
Olay yerine ulaşan ekipler, alevlerin bitişikte bulunan 4 evin çatısına sıçramaya başladığını belirledi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
EVDE ÇIKAN YANGINDA CAN VERDİ
Yangında 77 yaşındaki Fedai Küçükdağ'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Küçükdağ'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (ANKA)