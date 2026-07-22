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Alevler kısa sürede yayıldı: Evde çıkan yangında can verdi

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bir evde çıkan yangında 77 yaşındaki Fedai Küçükdağ hayatını kaybetti.

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Alevler kısa sürede yayıldı: Evde çıkan yangında can verdi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde müstakil bir evde yaşayan 77 yaşındaki Fedai Küçükdağ, 4 evi etkileyen yangında hayatını kaybetti.

MUĞLA'DA KORKUTAN YANGIN

İlçeye bağlı Düğerek Mahallesi Funda Sokak üzerindeki müstakil evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Civardakilerin ihbarı üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile orman, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevler kısa sürede yayıldı: Evde çıkan yangında can verdi - Resim : 1

ALEVLER 4 EVİN ÇATISINA SIÇRADI

Olay yerine ulaşan ekipler, alevlerin bitişikte bulunan 4 evin çatısına sıçramaya başladığını belirledi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Alevler kısa sürede yayıldı: Evde çıkan yangında can verdi - Resim : 2

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EVDE ÇIKAN YANGINDA CAN VERDİ

Yangında 77 yaşındaki Fedai Küçükdağ'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Küçükdağ'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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