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Halk TV Türkiye Alevler geceyi aydınlatmıştı: Mersin'deki korkunç yangının ardından demir yığını kaldı

Alevler geceyi aydınlatmıştı: Mersin'deki korkunç yangının ardından demir yığını kaldı

Mersin'in Mezitli ilçesindeki bir mobilya mağazasında çıkan yangının ardından geriye yalnızca demir yığını ve kolonlar kaldı.

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Alevler geceyi aydınlatmıştı: Mersin'deki korkunç yangının ardından demir yığını kaldı

Mersin'in Mezitli ilçesinde 3 katlı mobilya mağazası dün akşam saatlerinde alevlere teslim oldu. Geceyi aydınlatan alevlerin söndürülmesinin ardından yalnızca demir yığını ve kolonlar kaldı.

MOBİLYA MAĞAZASI ALEVLERE TESLİM OLDU

Kuyuluk Mahallesi'ndeki 3 katlı mobilya mağazasında salı günü henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mağazanın çatı katında başlayan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı.

Alevler geceyi aydınlatmıştı: Mersin'deki korkunç yangının ardından demir yığını kaldı - Resim : 1

Geceyi aydınlatan alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlerin çevredeki binalara sıçramaması için köpük ve tazyikli suyla yoğun müdahalede bulundu.

2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın; 6 itfaiye aracı, İl Emniyet Müdürlüğüne ait 6 TOMA, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Alevler geceyi aydınlatmıştı: Mersin'deki korkunç yangının ardından demir yığını kaldı - Resim : 2
Alevlere teslim olan Kuyuluk Mahallesi'ndeki 3 katlı mobilya mağazasının ardından kolonlar ve demir yığını kaldı.
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YANGININ BOYUTU GÜNDÜZ ORTAYA ÇIKTI

Büyük çapta hasarın meydana geldiği iş yerinde soğutma çalışmaları sabaha kadar sürdü. Gün ağardığında kullanılamaz hale gelen mağazadan geriye yalnızca beton kolonlar ve demir yığını kaldığı görüldü. Olayla ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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