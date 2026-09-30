Alevler geceyi aydınlatmıştı: Mersin'deki korkunç yangının ardından demir yığını kaldı
Mersin'in Mezitli ilçesindeki bir mobilya mağazasında çıkan yangının ardından geriye yalnızca demir yığını ve kolonlar kaldı.
Mersin'in Mezitli ilçesinde 3 katlı mobilya mağazası dün akşam saatlerinde alevlere teslim oldu. Geceyi aydınlatan alevlerin söndürülmesinin ardından yalnızca demir yığını ve kolonlar kaldı.
MOBİLYA MAĞAZASI ALEVLERE TESLİM OLDU
Kuyuluk Mahallesi'ndeki 3 katlı mobilya mağazasında salı günü henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mağazanın çatı katında başlayan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı.
Geceyi aydınlatan alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlerin çevredeki binalara sıçramaması için köpük ve tazyikli suyla yoğun müdahalede bulundu.
2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın; 6 itfaiye aracı, İl Emniyet Müdürlüğüne ait 6 TOMA, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.
YANGININ BOYUTU GÜNDÜZ ORTAYA ÇIKTI
Büyük çapta hasarın meydana geldiği iş yerinde soğutma çalışmaları sabaha kadar sürdü. Gün ağardığında kullanılamaz hale gelen mağazadan geriye yalnızca beton kolonlar ve demir yığını kaldığı görüldü. Olayla ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor. (DHA)