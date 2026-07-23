Alevler evlere kadar inmişti! Fethiye'den nihayet beklenen iyi haber geldi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde dün (22 Temmuz) başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangının enerjisi büyük ölçüde düşürüldü. 417 personelin görev yaptığı bölgede tahliye edilen vatandaşlar, jandarma kontrolünde evlerine dönmeye başladı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.

Gökçeovacık Mahallesi’nde dün saat 12.10 sıralarında orman dışı bir alanda başlayan yangın, rüzgârın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Kısa sürede büyüyen alevler İnlice Mahallesi’ne kadar ulaştı.

Kontrol altına alınmaya başlandıktan sonra yangının son görüntüsü

Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine İnlice Mahallesi’ndeki bazı evler tedbir amacıyla tahliye edildi. Bazı yapılarda hasar oluşurken olayda can kaybı yaşanmadı.

GECE BOYU KARADAN MÜDAHALE

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, itfaiye ve diğer kurumlar gece boyunca yangına karadan müdahale etti. Günün ilk ışıklarıyla birlikte hava araçları da yeniden söndürme çalışmalarına katıldı.

Orman Genel Müdürlüğü, havanın kararmasının ardından çalışmaların karadan sürdürüldüğünü belirterek yangının tamamen kontrol altına alınması için ekiplerin aralıksız görev yaptığını açıkladı.

Bölgeye giderek çalışmaları inceleyen Muğla Valisi İdris Akbıyık, yangının enerjisinin büyük ölçüde düşürüldüğünü söyledi.

Akbıyık, kurumlar arasındaki koordinasyona ilişkin, “Orman Bölge Müdürlüğümüz, AFAD, jandarma, emniyet, Muğla Büyükşehir Belediyemiz, MUSKİ, Devlet Su İşleri, Sahil Güvenlik ve ilgili tüm kurumlarımızla koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. İl merkezinden İHA görüntüleriyle sahadaki çalışmaları anbean takip ederek müdahaleyi yönettik” dedi.

417 PERSONEL

Söndürme çalışmalarına çevre illerden de ekip ve araç desteği gönderildi. Denizli, Afyonkarahisar, Antalya’nın Kaş ilçesi ve çevre bölgelerden gelen ekipler müdahaleye katıldı.

Akbıyık, sahadaki çalışmalara ilişkin, “Devlet Su İşleri’nin iş makineleri ile Denizli, Antalya’nın Kaş ilçesi, Afyonkarahisar ve çevre illerden gelen itfaiye ve orman yangın söndürme ekipleri de çalışmalara katıldı. Yangının enerjisi büyük ölçüde düşürüldü. Ekiplerimiz sabaha kadar çalışmalarını sürdürecek. Şu anda sahada Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, emniyet, jandarma, Devlet Su İşleri, sağlık teşkilatımız, MUSKİ, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimizden toplam 417 personel görev yapıyor” ifadelerini kullandı.

5 UÇAK 14 HELİKOPTER

Yangınla mücadelede toplam 126 araç ve iş makinesi görev aldı. Havanın aydınlık olduğu saatlerde 5 uçak ve 14 helikopter söndürme çalışmalarına destek verdi.

Karadan ise 53 arazöz, 16 su tankeri, 5 ilk müdahale aracı, 18 iş makinesi, 6 TOMA, 1 ambulans, 1 bot ve 1 mobil baz istasyonu kullanıldı.

Vali Akbıyık, yangının yayılmasında yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgârın etkili olduğunu belirterek, “Karadan ise 53 arazöz, 16 su tankeri, 5 ilk müdahale aracı, 18 iş makinesi, 6 TOMA, 1 ambulans, 1 bot ve 1 mobil baz istasyonu ile çalışmaların sürdürüldüğünü aktaran Akbıyık, yüksek sıcaklık, yüzde 15 seviyesindeki düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Burası Göcek’e yakın, Fethiye’nin önemli turizm bölgelerinden biri. Önceliğimiz vatandaşlarımızın ve bölgede bulunan misafirlerimizin can güvenliğini sağlamaktı. Yerleşim yerlerine sıçramaması için ekiplerimiz büyük mücadele verdi. Çok şükür herhangi bir can kaybımız bulunmuyor” diye konuştu.

TAHLİYE EDİLENLER EVLERİNE DÖNÜYOR

Yangının etkisinin azalmasının ardından tahliye edilen vatandaşlar, jandarma ekiplerinin kontrolünde evlerine dönmeye başladı. Hasar gören evlerde inceleme ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Akbıyık, “Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. AFAD koordinasyon merkezimizde çalışmalarımızı anbean takip ediyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımız, özel sektörümüz ve vatandaşlarımız da büyük duyarlılık gösteriyor. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun” diye konuştu.