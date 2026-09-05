Alevi dedeleri ve ocak mensuplarından “Alevi Aydınlar Bildirgesi”ne destek: Endişeleri paylaşıyoruz

31 Ağustos’ta yayımlanan “Alevi Aydınlar Bildirgesi”ne Alevi ve Bektaşi Ocakları mensuplarından destek geldi. 45 Alevi ve Bektaşi Ocak mensubu, bildirgede dile getirilen endişeleri paylaştıklarını ve talepleri desteklediklerini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Alevi Aydınlar Bildirgesi, yaklaşık 40 yıldır devam eden şiddetin sona erdirilmesi ve sorunun demokratik ve hukuki yollarla çözülmesi çağrısı yaparken, tartışmalı olduğu belirtilen tarihsel referanslarına itiraz etti.

Metinde, “Yavuz Selim ve İdris-i Bitlisi referanslı arkaik ve kanlı ittifakı” ifadeleri kullanılırken yeni bir toplumsal sözleşmenin laiklik, eşit yurttaşlık ve evrensel hukuk temelinde kurulması gerektiği savunuldu.

31 Ağustos’ta yayımlanan Alevi Aydınlar Bildirgesi’ne aralarında eski bakan Müslüm Doğan, Şerafettin Halis, Necati Yılmaz, Ali Balkız, Fevzi Gümüş, Ayfer Karakaya-Stump ve Cihan Söylemez’in de bulunduğu 53 kişi imza atmıştı.

İMRALI NOTLARI GÜNDEME GELDİ BAKIRHAN TARTIŞMANIN VİTESİNİ ARTIRDI

Bildirgenin yayımlanmasından önce, İmralı görüşmelerine ait olduğu öne sürülen bazı notlarda Abdullah Öcalan’a atfen Yavuz Sultan Selim ve İdris-i Bitlisi üzerinden yapılan bir tarihsel benzetme kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Ancak söz konusu ifadelerin Öcalan’a ait olmadığı yönünde yalanlamalar geldi.

DEM Parti Halklar ve İnançlar Komisyonu da 1 Eylül’de yaptığı açıklamada, “Sayın Öcalan’ın bu bağlamda bir değerlendirmesi bulunmamaktadır” ifadeleriyle söz konusu benzetmeyi reddetti. Tartışma sırasında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın bazı Alevi aydınlara yönelik sözleri de gündemi daha derin bir tartışma zeminine taşıdı. Bakırhan, doğrulanmamış bir ifade üzerinden DEM Parti’nin Alevi karşıtı gösterilmesini “sabotaj” olarak nitelendirdi. Eski Alevi milletvekillerine "Kürtlerin sokaktan alıp milletvekilleri yaptıkları" şeklinde ithamlarda bulunmuştu.

Son olarak Alevi ve Bektaşi Ocakları mensupları tarafından yayımlanan yeni metinle bildirgenin taleplerine destek verildi.