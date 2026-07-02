Alanya'da otelde yangın paniği: Turistler tahliye edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı üzerindeki bir otelde gece saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Otelin çatı katından yükselen alevleri fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alanya Belediyesi'ne ait su tankeri ve destek araçları da söndürme çalışmalarına destek verdi.

OTEL MİSAFİRLERİ TAHLİYE EDİLDİ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, otelde kalan yerli ve yabancı misafirlerin tamamı tedbir amaçlı tahliye edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, çatı katındaki yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı çalışması sonucu alevler büyümeden kontrol altına alındı ve söndürüldü.

CAN KAYBI YOK, MADDİ HASAR VAR

Yangın sırasında otelden tahliye edilen turistler ve vatandaşlar, çalışmaları sokaktan izledi. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangında otelin çatı bölümünde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

(DHA)