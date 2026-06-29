İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı’da bir eğlence mekanında kesildiği iddia edilen 870 bin 150 liralık adisyon sosyal medyada dikkat çekti.

Paylaşılan adisyonda yemek kalemlerinin toplamı 18 bin 350 lira olarak hesaplandı. Listede levrek, bonfile ve çeşitli deniz ürünleri dikkat çekti.

Adisyona göre; tereyağlı karides için bin 850 TL, levrek için 2 bin 50 TL ve bonfile lokum için 2 bin 450 TL gibi fiyatlarla masanın toplam yemek faturası 18 bin 350 lira tuttu.

İÇKİYE 851 BİN 800 LİRA ÖDENDİ

Ancak masadan kalkanların ödediği toplam rakam tam 870 bin 150 lira oldu. Hesabın büyük kısmını alkollü içecekler oluşturdu. Paylaşılan detaylarda içki tutarının 851 bin 800 lira olduğu görüldü.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Adisyonun yayılmasıyla birlikte kullanıcılar ikiye ayrıldı. Bir kesim lüks mekanlarda bu tür rakamların olabileceğini savunurken, diğer kesim ise fiyatların fahiş olduğunu ifade etti.