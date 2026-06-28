Alacak-verecek tartışmasında 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Giresun Eynesil ilçesinde Enes Eren (20), alacak-verecek nedeniyle tartıştığı öne sürülen Ş.K. (29) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Eynesil ilçesine bağlı Ören beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, oto tamirciliği yapan Ş.K. (29) ile Enes Eren (20) arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.K., yanında bulunan tabancayla Eren'e ateş etti.

HASTANEYE KALDIRILDI ANCAK KURTARILMADI

Kasığından vurulan Enes Eren, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Eren, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Eren'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olayın ardından şüpheli Ş.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.