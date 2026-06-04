Alacak verecek kavgası kana bulandı: 1 ölü, 3 yaralı
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Akif Sarıboğa kurtarılamadı.
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavga can aldı. Olayda yaralanan 4 kişiden biri hastanede yaşamını yitirdi.
Kavga, öğle saatlerinde Kızıltepe’ye bağlı Ersoylu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında alacak meselesi yüzünden başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü.
Çatışmada Hasan Çin (42), Şehmuz Çin (53), Mehmet Ali Sarıboğa (30) ve Mehmet Akif Sarıboğa (32) çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
HASTANEDE ÖLDÜ!
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Akif Sarıboğa, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, kavgaya karışan şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar sürüyor. (ANKA)