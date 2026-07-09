Alacak davası kanlı bitti! Mahkemeyi kaybedince husumetlisini kurşunladı

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde yaşanan alacak verecek davası kanlı bitti. Mahkeme kararının ardından çıkan tartışmada, bir kişi husumetlisini tabancayla dizlerinden vurarak yaraladı.

İŞ YERİNDE BAŞLAYAN TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, saat 14.30 sıralarında Kirazlık Mahallesi’nde faaliyet gösteren ve orman ürünleri satışı yapılan bir iş yerinde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan 65 yaşındaki Tevfik F. ile 59 yaşındaki Kemal S. iş yerinde karşı karşıya geldi.

İkili arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

HUSUMETLİSİNİ İKİ DİZİNDEN DE VURDU

Tartışmanın alevlenmesi üzerine Tevfik F., yanındaki tabancayı ateşledi. Silahtan çıkan kurşunlarla hedef alınan Kemal S., sağ ve sol dizinden vurularak yaralandı. Kanlar içinde kalan adamı gören çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ ANINDA MÜDAHALE ETTİ

İhbarın ardından olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Kemal S., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİ SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Olayın ardından kaçmaya çalışmayan şüpheli Tevfik F., olayda kullandığı suç aleti tabancayla birlikte polis ekipleri tarafından vukuatın yaşandığı iş yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

KAVGANIN NEDENİ: MAHKEME KARARI

Tevfik F. ile Kemal S.’nin daha önceden alacak meselesi nedeniyle mahkemelik oldukları öğrenildi. Söz konusu davanın kısa bir süre önce Kemal S. lehine sonuçlandığı, Tevfik F.'nin ise bu kararın ardından husumet besleyerek saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi. (DHA)