Aktaş’a suikast iddiasıyla 13 aydır tutukluydu: Tahliye edildi, soluğu Bahçeli’nin yanında aldı

Aziz İhsan Aktaş’a yönelik silahlı saldırı hazırlığı iddiasıyla yaklaşık 13 aydır Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Yılmaz, infaz işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün serbest bırakıldı.

İLK DURAĞI BAHÇELİ OLDU

İnfaz süreçlerinin tamamlanmasıyla tahliye edilen Yılmaz, serbest kalır kalmaz cezaevi çıkışı ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti.

Yılmaz'ın Bahçeli'yi ziyaret ettiğini avukatı Mehmet Yaşar Koçak sosyal medya hesabından duyurdu. Koçak, paylaşımında Yılmaz ile birlikte Bahçeli'yi makamında ziyaret ettiklerini belirterek, "İstişarelerde bulunduk, hayır dualarını aldık" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Yılmaz ile Cem Duman hakkında, avukatların itirazı üzerine 16 Eylül'de tahliye kararı verilmişti. Böylece davanın ilk duruşmasında tutukluluklarının devamına karar verilen iki sanık hakkında da 4 gün sonra tahliye kararı çıkmış oldu.

Öte yandan Yılmaz'ın başka bir dosyadan kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu. Bu nedenle, suikast iddiasına ilişkin dosya kapsamında verilen tahliye kararına rağmen cezaevinden hemen çıkamayacağı belirtilmişti.

Aziz İhsan Aktaş’a suikast iddiasıyla 13 aydır tutuklu bulunan Yılmaz, eski dosyasından kaynaklı infaz işlemlerinin tamamlanması üzerine dün Silivri Cezaevi’nden serbest bırakıldı.