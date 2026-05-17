Aksaray'da facia: Temizlemek için girdikleri kuyuda can verdiler

Aksaray merkeze bağlı Koçpınar köyünde; İsmail, Mehmet ve Ahmet Yeşildal kardeşler ile akrabaları Murat Yeşildal, elma bahçesindeki 17 metrelik su kuyusuna temizlik yapmak için girdi.

YAKINLARI EKİPLERE HABER VERDİ

Kuyuya giren 4 kişiden uzun süre haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kuyuda arama-kurtarma çalışması başlatan ekipler, yaklaşık 2 saatlik yoğun bir çalışmanın ardından zehirlendikleri belirlenen İsmail (42), Mehmet (28), Ahmet (30) ve Murat Yeşildal'ı (28) dışarı çıkardı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet, Ahmet ve Murat Yeşildal, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hastanede tedavisi süren İsmail Yeşildal'ın ise durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. (AA)