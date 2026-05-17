Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Aksaray'da facia: Temizlemek için girdikleri kuyuda can verdiler

Aksaray'da facia: Temizlemek için girdikleri kuyuda can verdiler

Aksaray'da temizlemek amacıyla girdikleri kuyuda zehirlenen iki kardeş ile bir akrabaları hayatını kaybetti. Olayda gazdan etkilenen ve durumu ağır olan bir kişi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Aksaray'da facia: Temizlemek için girdikleri kuyuda can verdiler

Aksaray merkeze bağlı Koçpınar köyünde; İsmail, Mehmet ve Ahmet Yeşildal kardeşler ile akrabaları Murat Yeşildal, elma bahçesindeki 17 metrelik su kuyusuna temizlik yapmak için girdi.

YAKINLARI EKİPLERE HABER VERDİ

Kuyuya giren 4 kişiden uzun süre haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aksaray'da kuyu faciası

Kuyuda arama-kurtarma çalışması başlatan ekipler, yaklaşık 2 saatlik yoğun bir çalışmanın ardından zehirlendikleri belirlenen İsmail (42), Mehmet (28), Ahmet (30) ve Murat Yeşildal'ı (28) dışarı çıkardı.

Diyarbakır'da kuyu faciası: Birbirlerini kurtarmak isterken can verdilerDiyarbakır'da kuyu faciası: Birbirlerini kurtarmak isterken can verdiler

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet, Ahmet ve Murat Yeşildal, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aksaray'da facia: Temizlemek için girdikleri kuyuda can verdiler - Resim : 3

Hastanede tedavisi süren İsmail Yeşildal'ın ise durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Aksaray AFAD Hastane Ölüm Jandarma
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro