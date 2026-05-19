Aksaray'da devlet dairesine "rüşvet" baskını: Memurlar dahil 9 kişi tutuklandı
Aksaray Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne düzenlenen "rüşvet" operasyonunda, aralarında devlet memurlarının da bulunduğu 9 kişi tutuklandı.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Aksaray Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne yönelik başlatılan "rüşvet" soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlardan, aralarında devlet memurlarının da bulunduğu 9 kişi tutuklandı.
DEVLET DAİRESİNE RÜŞVET BASKINI
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aksaray Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Aksaray Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne "rüşvet" operasyonu düzenlendi.
Baskınlarda; aralarında kurum müdürü, kurum şefi, infaz koruma memurlarının da olduğu toplam 10 şüpheli, gözaltına alındı.
9 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ele geçirilen para ve altınlara el konulurken, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 9’u tutuklandı. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi