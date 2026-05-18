Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye AKP'ye sert uyarı içeriden geldi! Metin Külünk: Erdoğan sosyolojisi eriyor!

AKP'ye sert uyarı içeriden geldi! Metin Külünk: Erdoğan sosyolojisi eriyor!

AKP'li Metin Külünk, iktidarın sokakla inatlaşan politikalarının seçmende büyük bir tepki yarattığını savunarak "Erdoğan sosyolojisi eriyor" uyarısında bulundu. Parti yönetimine "Herkes şapkasını önüne alsın düşünsün" çağrısı yaptı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
AKP'ye sert uyarı içeriden geldi! Metin Külünk: Erdoğan sosyolojisi eriyor!

Eski AKP Milletvekili Metin Külünk, yayımladığı "Metin Külünk Cevaplıyor" başlıklı videoda, Cumhur İttifakı ve AKP’nin mevcut siyasi rotasına dair dikkat çeken bir analiz paylaştı. İktidar partisinin toplumsal tabanındaki değişimi "erime" olarak nitelendiren Külünk, sokaktaki vatandaşın beklentileriyle inatlaşılmaması gerektiğini vurguladı.

AKP'YE SERT UYARI İÇERİDEN GELDİ!

Metin Külünk, seçmenin Cumhur İttifakı'na karşı tutumunun sertleştiğini ifade ederek, "Seçmenin önemli bir kanadı Cumhur İttifakı'nı dövmek istiyor" dedi. Külünk, bu tepkinin temel nedenini, "AK Parti hareketinin sokakla inatlaşan ve sokağın beklentisine cevap vermeyen politikaları" olarak tanımladı.

AKP'ye sert uyarı içeriden geldi! Metin Külünk: Erdoğan sosyolojisi eriyor! - Resim : 1

Türk milletinin kendisiyle inatlaşılmasından hoşlanmadığını belirten Külünk, yerel siyasetin toplumsal taleplerden koptuğuna işaret etti.

"ERDOĞAN SOSYOLOJİSİ ERİYOR!"

İktidar partisinin iç dinamiklerine ve liderlik düzeyindeki toplumsal karşılığına dair değerlendirmelerini sürdüren Külünk, "AK Parti’nin kendi sosyolojisi eriyor. Daha ileri giderek söylüyorum; Sayın Erdoğan’ın sosyolojisi eriyor" ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı dağılıyor mu? İktidar medyası yazarı açık açık uyardı! "Bahçeli’yi kaybetme lüksünüz yok"Cumhur İttifakı dağılıyor mu? İktidar medyası yazarı açık açık uyardı! "Bahçeli’yi kaybetme lüksünüz yok"

Türkiye’nin küresel ölçekteki stratejik politikalarında başarılı bir konumlandırma yapıldığını ve başarılı olunduğunu söyleyen Külünk, buna karşın içerideki sosyal bağın zayıfladığına dikkat çekti.

AKP'ye sert uyarı içeriden geldi! Metin Külünk: Erdoğan sosyolojisi eriyor! - Resim : 3

Özellikle 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin hemen ardından oluşan yüzde 70’lik geniş toplumsal mutabakatın zamanla aşındığını vurgulayan Külünk, iktidarı 'yüzleşmesi gerek' diyerek şu sözlerle uyardı:

"15 Temmuz’la beraber %70’lerdeki o sosyoloji sürekli erime sürecine girdi. Ben bunu 2023’te de 2024’te de söyledim. Dedim ki; 'Bakın beyler herkes şapkasını önüne koysun düşünsün, Erdoğan sosyolojisi eriyor artık.' Bugün eriyen Sayın Erdoğan’ın şahsı değil, onun etrafında kenetlenen o büyük sosyolojidir."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
AKP Uyarı Seçim Cumhur İttifakı
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro