AKP'ye göre PKK'nın tamamen silah bırakacağı tarih

İmralı Süreci kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda "Çerçeve Yasa" olarak adlandırılan kanun teklifinin TBMM'ye sunulmasının ardından AKP cephesinden dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecinde tüm teknik altyapının hazır olduğunu belirterek, örgütün tamamen silah bırakmasına ilişkin öngörülen takvimi paylaştı.

"İKİ AY İÇİNDE TAMAMLANMASINI ÖNGÖRÜYORUZ"

İktidara yakın TGRT'de konuşan Ensarioğlu, daha önce silah yakma görüntüleriyle gündeme gelen PKK'nın bundan sonraki aşamada tamamen silah bırakacağını söyledi. Sürece ilişkin teknik hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Ensarioğlu, "İki ay içinde bu işin olacağını öngörüyoruz" diyerek AKP'nin beklentisini açıkladı.

Ensarioğlu'nun açıklamaları, İmralı Süreci kapsamında TBMM Başkanlığı'na sunulan ve resmi adı "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" olan Çerçeve Yasa teklifinin Meclis gündemine gelmesinin ardından yapıldı.

ÖNCE SİLAH BIRAKMA SONRA KANUNDAN YARARLANMA

Meclis Başkanlığı'na sunulan yasa teklifinin kanunlaşmasının ardından PKK'lıların bu kanundan ne zaman yararlanacağına dair dün AKP Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından bir açıklama yapılmıştı. Açıklamada önce PKK'nın silah bıraktığının fiilen doğrulanmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrasında bu adımın atılacağı ifade edilmişti.

Abdullah Güler'in dünkü açıklamasından ilgili bölüm de şu şekilde olmuştu:

"Koşullu salıverme şartlarımız Ceza Kanunumuzda, İnfaz Kanunumuzda belli. Bugün verdiğiniz rakam yarın değişebilir. Bu canlı bir dönem, şu anda şartları tutmuştur 30 kişi, 40 kişi, hakkı olarak tahliye edilebilir. Ama bu süreç uzun bir süreç. Bakın buradaki teyit mekanizmasıdır. Teyit mekanizması gelişmeden gerek 3. maddeden gerekse 6. maddeden yararlanma imkanı yok. Teyit mekanizması, tüm silahların teslimi, imhası, örgütün feshi noktasında bir teyit mekanizması önce MGK kararıyla ilan edilecek, sonra 6 aylık süre başlıyor. "