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Halk TV Türkiye AKP'ye geçen Rasim Arı'dan il binasında skandal el hareketi! Gündem olunca apar topar sildi

AKP'ye geçen Rasim Arı'dan il binasında skandal el hareketi! Gündem olunca apar topar sildi

İYİ Parti’den AKP’ye geçen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın "el hareketi" yaptığı fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. AKP İl Binası'nda çekilen fotoğraf tepkilerin ardından apar topar kaldırıldı.

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AKP'ye geçen Rasim Arı'dan il binasında skandal el hareketi! Gündem olunca apar topar sildi
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İYİ Parti’den AKP’ye geçen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın skandal bir fotoğrafı ortaya çıktı. AKP Nevşehir İl Başkanlığı'nda çekilen fotoğrafta Rasim Arı'nın "el hareketi" yaptığı görüldü.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı geçtiğimiz günlerde İYİ Parti’den istifa ederek AKP saflarına katıldı. Arı'ya rozetini AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Bu gelişmelerin ardından Rasim Arı'nın tepki çeken bir fotoğrafı ortaya çıktı.

AKP Nevşehir İl Başkanlığı'nda çekilen fotoğrafta Arı'nın el hareketi yaptığı görüldü.

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GÜNDEM OLUNCA SİLDİ!

Arı'nın el hareketi yaptığı fotoğraf, AKP Nevşehir İl Başkanı Feyzi Aygün tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

AKP'ye geçen Rasim Arı'dan il binasında skandal el hareketi! Gündem olunca apar topar sildi - Resim : 2

Fotoğrafın gündem olmasının ardından çok sayıda tepki geldi. Feyzi Aygün tepkilerin ardından paylaşımını kaldırdı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fotoğraf AKP Nevşehir
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