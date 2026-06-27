AKP'ye geçen Rasim Arı'dan il binasında skandal el hareketi! Gündem olunca apar topar sildi

İYİ Parti’den AKP’ye geçen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın skandal bir fotoğrafı ortaya çıktı. AKP Nevşehir İl Başkanlığı'nda çekilen fotoğrafta Rasim Arı'nın "el hareketi" yaptığı görüldü.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı geçtiğimiz günlerde İYİ Parti’den istifa ederek AKP saflarına katıldı. Arı'ya rozetini AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Bu gelişmelerin ardından Rasim Arı'nın tepki çeken bir fotoğrafı ortaya çıktı.

AKP Nevşehir İl Başkanlığı'nda çekilen fotoğrafta Arı'nın el hareketi yaptığı görüldü.

GÜNDEM OLUNCA SİLDİ!

Arı'nın el hareketi yaptığı fotoğraf, AKP Nevşehir İl Başkanı Feyzi Aygün tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Fotoğrafın gündem olmasının ardından çok sayıda tepki geldi. Feyzi Aygün tepkilerin ardından paylaşımını kaldırdı.