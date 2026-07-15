AKP'nin İmralı Süreci'ndeki yasa formülü: Alıştırarak ikinci aşamaya geçilecek

AKP'nin İmralı Süreci kapsamında hazırladığı yasa düzenlemesine ilişkin kulislerde dikkat çeken değerlendirmeler yer aldı. İddiaya göre iktidar, kamuoyunda en az tepki çekecek düzenlemeleri ilk aşamada hayata geçirerek toplumun nabzını ölçecek. Bu sürecin sorunsuz ilerlemesi halinde ise Ekim ayında daha kapsamlı adımların atılması planlanıyor.

EN ÇOK GÜNDEME GELEN KONULAR: DEMİRTAŞ VE KAYYUM

Nuray Babacan tarafından kaleme alınan köşe yazısında, bölgeyi ziyaret eden siyasetçilerin aktardığı izlenimlere de yer verildi. Açılım sürecinde yasanın gecikmesi nedeniyle Doğu ve Güneydoğu'da güvensizlik ve beklentinin arttığı belirtilirken, toplantılarda kayyum uygulamaları ile Selahattin Demirtaş'ın durumu gibi başlıkların en çok gündeme gelen konular arasında olduğu ifade edildi. Yazıda, sürecin geleceğinin büyük ölçüde iktidarın siyasi tercihleri ve atacağı adımlara bağlı olacağı değerlendirmesi yapıldı.

Nuray Babacan bölge izlenimlerini şu şekilde aktardı:

* “Sanki bilinçli olarak bekletme stratejisi izleniyor. Kürt tarafı ne kadar istekli görünürse iktidar o kadar ağırdan alıyor gibi. Van ve Diyarbakır’da yapılan toplantılarda, güvensizlik ve şüphe var. ‘İlk kez örgüt kendini feshettiğini açıkladı, daha ne bekleniyor?’ diye bize soruyorlar.

* Toplantılarda, yasanın içeriği kadar, belediyelere yönelik kayyum uygulaması, Selahattin Demirtaş’ın cezaevinden çıkarılıp çıkarılamayacağı soruluyor. Öte yandan, ana muhalefet partisine yapılan operasyonlar, kafaları karıştırıyor. ‘Bu ortamda iktidara nasıl güvenilecek?’ soruları soruluyor.

-Biz onlara, ‘arka planda mutabakat olduğu sürece kapsam sorunu bir biçimde halledilir’ diyoruz. AKP kaynaklarının yasa taslağı konusunda çizdiği çerçeve yetersiz bulunuyor. Ayrıca, DEM heyetinin bir aydan beri Abdullah Öcalan’la görüştürülmemesi kafaları karıştırmış. Bu durum, yasa metni konusunda bir tıkanıklık, görüş ayrılığı olduğu şeklinde yorumlanıyor.

- PKK kendini feshettiğini söyledikten sonra iş, devlete düşer. Artık örgütün yapacağı bir şey yok. Yasanın bir an önce çıkarılması, en fazla 3-4 bin örgüt mensubunun adli süreçlerinin sonuçlandırılması gerekiyor.

- Suriye ve Kuzey Irak bölgesinde eski hakimiyetleri ve rahatlıkları olmadığı için sürecin bir an önce tamamlanmasını istiyorlar. Çünkü mevcut yapılar artık terör örgütlerini topraklarında istemiyor. Aslında iki tarafça da istenmeyen olma durumu var.

- Ancak, örgüt mensuplarının o coğrafyada sorun olmadan birkaç yıl kalma kabiliyeti, hem lojistik hem ekonomik açıdan mevcut. Süreci uzatmak, şimdi zor durumda gibi görünen yapının, orta vadede başkaları tarafından kullanışlı hale gelmesine neden olabilir. O yüzden hızlı adımlar atılmalı.

-Herkes biliyor ki; hazırlanan yasa amaca hizmet etmezse, eski düzenlemelere benzer. Daha önce de 10 yasa çıkarıldı, 100 kişi gelmedi…”

AKP ÖNCE NABIZ YOKLAMASI YAPACAK

Aktarılan bilgilere göre AKP süreç yasası için önce ‘en az tepki çekecek düzenlemeleri’ ele alarak nabız yoklaması yapacak. Yazıda dikkat çeken kısım ise sonraki aşama oldu. Babacan, yasaların toplum tarafından sindirildiğini düşünmesinin ardından Ekim ayında ikinci plana geçileceğini kaydetti:

İktidar net. Önce kamuoyunda ‘en az tepki çekecek düzenlemeleri’ kapsama alarak tabanda nabız yoklaması yapacak. Bunun toplum tarafından sindirildiğini görüldüğünde, Ekim’de ikinci aşamaya geçecek.

Yani açılımın geleceği, iktidarın seçim hesaplarına uyup uymadığına göre şekillenecek!