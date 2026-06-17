AKP'nin 27.7 milyar lira harcadığı kente "nazar" değmiş: Her yeri su bastı yollar göçtü

Meteoroloji verilerine göre 12 Haziran ile 13 Haziran arasında Konya’nın bazı bölgeleri Türkiye genelinde en fazla yağış alan yerler arasında yer aldı. Çeltik, Akşehir, Seydişehir ve Yunak da yoğun yağış alan bölgeler arasında bulunurken, Konya’da en fazla yağışın Meram’a düştüğü kaydedildi.

Yoğun yağışla kentin hemen her yerinden su baskını haberleri gelirken, alt geçitler su doldu, yollar göçtü. AKP’li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu durumu şaşkınlıkla karşılarken yaşananları altyapı sorunlarına değil bambaşka bir nedene bağladı.

HER YERİ SU BASTI YOLLAR GÖÇTÜ

Konya’da üç gün önce aniden bastıran sağanak yağış kentte hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle birçok cadde ve sokakta su baskınları oluşurken, altgeçitler kısa sürede suyla doldu.

Bazı araçlar su altında kalırken, araçlarında mahsur kalan vatandaşlar ekiplerce şişme botlarla kurtarıldı.

Yaşananlar, kentte altyapı yatırımlarının yeterliliğine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.

12 Haziran’da saat 17.30 sıralarında başlayan ve yaklaşık 1 saat süren sağanakta, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığındı. Ana arterlerde trafik yoğunluğu oluşurken, alt geçitlerde ekipler tedbir aldı. Yağışla birlikte kentte hava sıcaklığında da düşüş yaşandı.

AKP'NİN 27.7 MİLYAR LİRA HARCADIĞI KENTE "NAZAR" DEĞMİŞ

AKP’li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) tarafından yürütülen altyapı yatırımlarına ilişkin düzenlenen basın toplantısında kentte yaşanan su baskınlarına ilişkin soruları yanıtladı.

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre, Altay’ın altyapı yetersizliği eleştirilerine verdiği yanıt dikkat çekti. Kentteki su baskınları ve ortaya çıkan görüntüleri “nazar” olarak değerlendiren Altay, “Konya modeli belediyecilik diyoruz. Konya dünya şehri diyoruz. Bunlar da herhalde nazardır diye bakıyorum. Önemli olan bir kişinin canına bir şey olmaması. Bir daha bu görüntülerin yaşanmaması için KOSKİ ve Konya Büyükşehir Belediyesi olarak yatırımlara devam edeceğiz” dedi.

Altay ayrıca 2018’den bu yana KOSKİ aracılığıyla kent genelinde yapılan altyapı yatırımlarının toplamının 27 milyar 662 milyon liraya ulaştığını açıkladı. Su baskınlarının ardından gözler altyapı yatırımlarına çevrilirken, açıklamalar kamuoyunda tartışma yarattı.