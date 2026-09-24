AKP'lilerin kavgası tüm şehri karıştırdı! Bir kişi hastanelik oldu

Kanal 17'nin haberine göre; Çanakkale AKP İl Başkanlığı bünyesinde bu akşam gerçekleştirilen toplantının ardından, teşkilat binasının önünde gençlik kolları mensupları arasında bir arbede yaşandı. Çıkan gerginlikte bir kişinin yaralanarak tedavi altına alınmak üzere hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Olayın ardından AKP cephesinden konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Kamuoyunu bilgilendirme amacıyla paylaşılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"23 Eylül Çarşamba günü il gençlik kolları toplantısının sona ermesinin ardından, parti binamızın dışında gençlerimiz arasında kesinlikle tasvip etmediğimiz bir tartışma ve istenmeyen bir arbede yaşanmıştır. Yaşanan bu tartışma kesinlikle parti çalışmalarıyla ya da siyasi bir meseleyle ilgili olmayıp, tamamen kendi aralarındaki bireysel bir anlaşmazlıktan kaynaklanmıştır.

Her ne suretle olursa olsun, bu tarz olayların yaşanmasından rahatsızlık duymaktayız. Yaşanan bu hadisenin sorumluları hakkında gereken işlem yapılacaktır.

Konunun doğru anlaşılması ve yanlış anlaşılmalara mahal verilmemesi adına belirtmek isteriz ki; olay parti binamızın içinde değil, tamamen dışında gerçekleşmiştir. Bu doğrultuda, İl Başkanlığımızca süreçle ilgili olarak gerekli disiplin süreci derhal başlatılmış olup, gereği net bir şekilde yapılacaktır."