AKP'li yönetici 'şölendeki ihmali' kabul etti: Buna kızılır eyvallah...

AKP'nin Kocaeli'de düzenlediği "Gençlik Şöleni" etkinliğine ilişkin tartışmalar devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile ilgili dalga geçen paylaşımlarda bulunan fenomen "Gezen Oğlak" lakaplı Elif Akçivi'nin ve tutuklu İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen Eser Yenenler'in etkinlikte yer alması tepkileri beraberinde getirdi.

'İHMAL' SAVUNMASI

AKP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Gazeteci İsmail Saymaz'a flaş açıklamalarda bulundu.

Saymaz'ın Halk TV'de yer yazısına göre Faruk Acar, Emine Erdoğan'la alay ettiği belirtilen fenomenin kürsüye çıkarılmasını "ihmal" olarak tanımladı. Acar, "Orada bir kusurlu hareket olmuş, hanımefendiyle alay etmiş olan birinin orada bulunmuş olması bir ihmaldir" dedi.

'PROFESYONEL SÜREÇ'

Acar, Eser Yenenler'in sunucu olarak tercih edilmesine yönelik eleştiriler hakkında ise "Tamamen profesyonel bir süreç. Gençlik kollarımız gençlerle temas edebilecek, o dili tutabilecek tasarrufta bulunmuş, gelmiş bize danışmış. Ortak çerçevede uygun bulunmuş" diye konuştu.

Saymaz'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Özellikle Yenenler'in İmamoğlu'nu destekliyor formatı üzerinden yaklaştığımız bir mesele değil. Tamamen profesyonel bir süreç. Gençlik kollarımız gençlerle temas edebilecek, o dili tutabilecek tasarrufta bulunmuş, gelmiş bize danışmış. Ortak çerçevede uygun bulunmuş.

Emine Erdoğan'la alay eden fenomenin kürsüye çıkarılması da çok tartışıldı.

Evet, orada bir kusurlu hareket olmuş.

O kusurlu bir hareket mi?

Hanımefendiyle alay etmiş olan birinin orada bulunmuş olması bir ihmaldir. Eğer tespit edilseydi, bırakın alayı, en ufak imayı bile hissetsek gençlik kollarımız gerekeni yapardı. Netice itibariyle dünden itibaren yapılan eleştirilere bakıyorum. "Eser Yenenler'i neden aldınız, bu sanatçılar olur mu?" Her renkten sanatçı var, gençler memnundu. Ortam coşkuluydu.

Fenomenin Cumhurbaşkanı'na ödül vermesi...

Cumhurbaşkanına ödül vermedi. Bir resim vermiş. Bir talepte bulunmuş, biz de onaylamışız. Gençlik kollarımız tasarrufta bulunmuş. Spontane gelişen bir şey. Tabanımız kızmakta haklı mı? Son derece haklı. Buna kızılır, eyvallah. Hanımefendinin hassasiyetinin korunmasıyla alakalı noktada böyle bir durum olmuş olabilir. Biz "Nasıl görülmedi” diye paylaşımda bulunduk. Dediler ki 'Başkanım ödül verilmesi söz konusu değil, kız resmini verdi.' Keşke fark edilseydi, müsaade etmezdik."