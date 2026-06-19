AKP'li yönetici icralık olunca silahla banka bastı! Partisinden istifa etti

AKP Zonguldak İl Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Hasanoğlu, borçları yüzünden icralık olunca bankayı basıp silahla ateş etti. Hasanoğlu'nun ardından görevinden istifa ettiği öğrenildi.

Zonguldak'ta bir banka şubesinde yaşanan silahlı olay, kentte kısa süreli paniğe yol açtı. Olay, dün saat 14.00 sıralarında Soğuksu Caddesi üzerindeki VakıfBank şubesinde meydana geldi.

Pusula Gazetesi'nin haberine göre, sahibi olduğu evin icra yoluyla satışa çıkarılması nedeniyle bankaya gelen AKP Zonguldak İl Başkan Yardımcısı ve AHO Alüminyum Fabrikası'nın sahibi Batuhan Hasanoğlu, şubenin üçüncü katında banka görevlileriyle görüşme yaptığı sırada tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasanoğlu'nun yanında bulunan silahla yere doğru ateş etti.

Silah seslerinin duyulmasının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri banka çevresinde geniş çaplı önlem alırken, olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı bildirildi.

AKP'DEN İSTİFA ETTİ

Polis ekipleri tarafından kısa sürede etkisiz hale getirilen Hasanoğlu gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hasanoğlu'nun, evinin icra sürecine girmesi nedeniyle bankaya geldiği iddia edildi.

Öte yandan yaşanan olayın ardından AKP Zonguldak İl Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Hasanoğlu'nun görevinden istifa ettiği öğrenildi.