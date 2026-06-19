AKP'li yönetici icra gelince bankayı basmıştı: Tutuklandı

Zonguldak’ta bir banka şubesinde silahla ateş açan Batuhan Hasanoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi.

İddiaya göre, AKP İl Başkan Yardımcısı ve AHO Alüminyum Fabrikasının sahibi Batuhan Hasanoğlu’nun borçları nedeniyle evi haczedildi ve icra yoluyla satış süreci başlatıldı. Bunun üzerine banka şubesine gelen Hasanoğlu ile görevliler arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Hasanoğlu, yanında bulunan tabancayı çıkararak bankanın içerisinde yere ateş etti. Silah seslerinin duyulmasının ardından banka çalışanları ve müşteriler panikle dışarı çıkarken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu şüpheli kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Olayın ardından banka şubesi güvenlik gerekçesiyle bir süre hizmete kapatılırken, ekipler olay yerinde inceleme yaptı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Batuhan Hasanoğlu, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)